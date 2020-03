זו לא שיחת טלפון יוצאת דופן בימים אלה: הוציאו אותי לחל"ת, היא אומרת לי, ועכשיו זו ההזדמנות שלי. הזדמנות למה? הזדמנות לעשות את העצירה שכבר הרבה זמן אני חושבת עליה. עצירה למחשבה, לשאול את עצמי את השאלות שהסתתרו מתחת לפני השטח, לבחון רעיונות לשינוי קריירה. זה זמן אני יודעת שהם שם, אבל מתעלמת מהם כדי לא לבלגן לי את החיים. אז הנה, בלגנו לי אותם, וזו ההזדמנות שלי.

התקופה האחרונה עצרה את שגרת החיים בברקס מהיר - אם בעקבות יציאה לחל"ת, פיטורים או בירידה בביקושים לשירות אצל עצמאים. בגלל אופי העצירה, נדמה לנו שזו תקופה יוצאת דופן, אבל אם נתעלם לרגע מהסיבות ונתמקד רק בעובדה שבבת-אחת השתבשה לנו העבודה, העצירה הזאת הופכת לפתע למשהו אינטגרלי לעולם העבודה המשתנה.

בשנים האחרונות רעיון העצירה תופס תאוצה ומקבל שמות כמו "שבתון", "שנת חופש" (Gap Year) ועוד. מיישמים אותו לא רק צעירים, אלא גם אנשים באמצע החיים שלוקחים פסק-זמן - מחודשים ועד שנה - גם כדי לעצור את מהלך הקריירה. לרוב, הסיבה למהלך כזה היא אחת משלוש:

החלומות ששמנו על אש קטנה עד ש... הילדים יגדלו, יהיה כסף, נסיים משהו ועוד משהו. תזוזה בערכים, שמובילה לכך שהמעמד המקצועי כבר לא מספיק, ואנחנו רוצים לקדם בסדר העדיפויות חופש, יצירתיות או משמעות. נסיבות כמו פיטורים ושינויים ארגוניים או שינויי חיים, משברים, הצורך לטפל בבני משפחה, מערכות יחסים.

הרעיון בעצירה היזומה, אם היא אכן יזומה, הוא לייצר זמן לשקט, לריק, שרובנו לא מוצאים ביומיום. מתוך הריק הזה עולים הקולות של החלומות, התהיות על מה שיש ועל מה שיכול להיות, על מה שהיינו רוצים שיהיה.

אם אתם עדיין לא בין 4.8 מיליון האנשים שצפו בהרצאת ה-TED שהוכתרה כטובה ביותר ב-2015 - Draw your future - Take control of your life, זה הזמן לראות את פטי דוברובולסקי מדברת על התובנות שאנחנו מקבלים כשאנחנו מציירים את הפער בין איפה שאנחנו היום לבין איפה שהיינו רוצים להיות. במרוץ היומיום אנחנו לא עוצרים לשאול את עצמנו את השאלות כדי לצייר את הפער הזה.

אז לא בחרנו לקחת פסק-זמן, נקלענו אליו. בכל זאת זה הזמן לבחון רעיונות לשינוי קריירה. זה לא מחייב אתכם להיות בשלב של "לחפש עבודה". זה בסך-הכול מזמין אתכם לבחון איפה אתם היום ואיפה הייתם רוצים להיות, ואם יש בכל זאת משהו שאתם יכולים לעשות כדי לגרום לזה לקרות.

קחו מחברת ועשו לעצמכם תרגיל. זה רק אתם והמחברת, אז תהיו אותנטיים, כדי שתוכלו להקשיב למה שברוב הימים אנחנו לא עוצרים לשמוע, ושאלו את עצמכם כמה שאלות.

כיצד אתם מדרגים את שביעות הרצון שלכם מהחיים המקצועיים שלכם? האם אתם יכולים לזהות מדוע זה הדירוג שנתתם? עשו ספירת מלאי. רשמו לעצמכם אילו נכסים צברתם במישור האישי ובמישור המקצועי, ואיפה הם באים לידי ביטוי. מה חסר לכם בחיים האישיים והמקצועיים, ומה אתם צריכים לעשות כדי להשלים את החוסרים האלה?

ואז, שאלו את עצמכם במבט קדימה:

אילו לא הייתה לכם שום מגבלה - כסף, מחויבות, זמן, משפחה - מה הייתם רוצים לעשות עכשיו? דמיינו את השנה הקרובה בחייכם המקצועיים, איך הייתם רוצים שהיא תיראה? איפה הייתם רוצים להיות בליל הסדר הבא? איך הייתם רוצים שהחיים שלכם יהיו אחרים? איך הייתם בוחרים להעביר את הימים שלכם? איך נראה יום העבודה האידאלי שלכם? עצמו עיניים ודמיינו אותו, איך זה לקום אליו בבוקר, להגיע, לבחון את הסביבה, האנשים, העשייה. איך הייתם רוצים לבלות את היום? לאן הייתם הולכים? עם מי? איך זה דומה ושונה ממה שיש לכם היום?

תעשו לעצמכם טובה - תכתבו את מה שעולה לכם עכשיו לראש, ותעצרו רגע לפני שאתם מצנזרים את עצמכם עם תוספת "אבל". זו הדרך שלנו ביומיום לא לחלום, להסביר, קודם כל לעצמנו, שזה לא אפשרי, לא אחראי, לא בר ביצוע. אם כבר מצאנו את עצמנו עכשיו במצב יוצא דופן, מצב של פסק-זמן ללא תאריך סיום, אז מותר לנו לפחות לשאול מה אנחנו באמת רוצים לעשות כשהוא יסתיים.

ואז, מתוך הפער הזה בין איפה שאתם היום לבין האידאל שלכם, נסחו לעצמכם כמה הבטחות, כוונות, אפילו צעדים קטנים שהייתם רוצים להבטיח לאני שלכם, זה של שנה הבאה.

פעמים רבות אנחנו רואים בעצם המחשבה על רעיונות לשינוי קריירה כמשהו מחייב, מפחיד, גדול. אבל רוב המחקרים מספרים דווקא את סיפור ההצלחות כצעדים קטנים של התפתחות. וצעדים קטנים אפשר לעשות גם עכשיו. אומנם אנחנו לא יכולים לצאת עכשיו לטייל בעולם, להתנדב במסגרות חדשות וללכת לכנסים או קורסים, אבל אנחנו כן יכולים ליצור קשר עם אנשים שנדמה לנו שחיים את יום העבודה האידאלי שלנו ולהיפגש איתם לקפה וירטואלי. אנחנו יכולים לחפש קבוצות בתחומים שמעניינים אותנו, ללמוד עליהם ולפגוש אנשים שעוסקים בהם ברשתות החברתיות; לצפות בשלל הסרטונים, ההרצאות, הבלוגים ואפילו הקורסים המקוונים שפתחו עכשיו את עצמם ללא תשלום. וגם לגלוש ללא מטרה, למצוא אנשים, כנסים וירטואליים, מובילי דרך, פודקאסטים, תכנים שלא ידענו שאנחנו לא מכירים ולפתע פותחים לנו את הדרך לרעיונות חדשים.

במהלך החיים הרגיל, אף פעם אין זמן טוב לעצור ולחשוב על רעיונות לשינוי קריירה. מנקודת המבט הזו, בעצירה הנוכחית יש מתנה. אתם לא צריכים לעצור, עצרו אתכם. נצלו את זה לעצב את המשך הקריירה שלכם. אם לא עכשיו, מתי?

הכותבת היא יועצת אסטרטגית, חוקרת ומרצה בעולם העבודה העתידי, niritcohen.com