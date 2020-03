"רכבת קליע" פוגעת בניו יורק, אבל טראמפ רוצה לחזור ולפתוח את אמריקה ב-12 באפריל

בראשית היתה ווהאן, סין. אחר כך היתה מילאנו, איטליה. הבכורה העגומה בהתפשטות Covid-19 עוברת עכשיו ללא עוררין אל ניו יורק, העיר והמדינה.

במהלך יום ג' גדל מספר מקרי הקורונה הידועים במדינה ב-3,000 ויותר ועבר את 26,000, עם 271 מתים. 60% מכל מקרי הקורונה החדשים על אדמת ארה"ב מגיעים מניו יורק רבתי (או "האיזור המטרופוליטני של ניו יורק"), וכמעט שליש מכל מקרי המוות נרשמים בניו יורק.

ראש העיר של ניו יורק, ביל דה בלאסיו, אומר כי אחד מכל אלף תושבים לקה בנגיף.

מושל המדינה, אנדרו קואומו, אומר כי אנחנו עדיין רחוקים כדי שבועיים או שלושה משיא המגיפה, והמחסור במכונות-הנשמה הוא כה מחריד שיהיה על הממשלה הפדרלית בוושינגטון "לבחור איזה 26,000 ימותו".

ההערה הזו עוררה את הנשיא טראמפ לטעון, כי קואומו החמיץ הזדמנות, עוד ב-2015, לרכוש 15,000 מכונות הנשמה. טראמפ, שהכחיש תחילה בכל התוקף את חומרת המשבר, מטיל בימים האחרונים את אשמת חוסר ההכנה על קודמיו. אבל עד אתמול הוא נמנע מלהפנות אצבע מאשימה לעבר קואומו.

אמנם מושל ניו יורק הוא דמוקרט, אבל עד שלשום הנשיא דיבר בשבח יחסי העבודה שלהם, והמושל, שבדרך כלל אינו נזהר בלשונו, יוצא מגדרו לדבר בנימוס ובהערכה על הנשיא. קשה לדעת אם שביתת הנשק מתמוטטת, או שעצביהם של השניים פשוט בגדו בהם זמנית.

קואומו, תיאר אתמול את מהירות התפשטותו של הנגיף בניו יורק כ"רכבת קליע" (bullet train). יום קודם הוא דיבר על "גל, לא עקומה; צונאמי, סופה מושלמת". המושל הוותיק (תקופת כהונה שלישית), לשעבר שר בממשל ביל קלינטון, הוא כנראה איש הציבור המוערך ביותר בימים האלה. בניגוד לטונים האופטימיים עד מבוכה של טראמפ, קואומו מעדיף טונים צ'רצ'יליאניים של דם-יזע-ודמעות, המעורבבים כמובן בחיספוס ניו יורקי.

לפנות בוקר (שעון ישראל), ד"ר דברה בירקס (Birx), המתאמת של כוח המשימה לעניין הקורונה בבית הלבן, קראה לכל היוצאים מניו יורק באשר הם לבודד את עצמם ל-14 יום. קריאתה באה על יסוד ממצאים שהנגיף מתפשט אל לונג-איילנד, מזרחה מניו יורק. חלקים של לונג-איילנד הם מחוז חפצם של ניו יורקים אמידים, בעיקר בסופי שבוע, בלי קשר לקורונה. עכשיו ניו יורקים בעלי אמצעים עוזבים את העיר במספרים גדלים והולכים, ונראה שהם נושאים איתם את הווירוס.

תנועת האדם הזו מביסה מעיקרה את קריאת הממשל לאמריקאים מן השבוע שעבר "להישאר בבית". ניסיונם להימלט מפגיעת הנגיף מעמידה רבים אחרים בהשג ידו של Covid-19.

הנשיא טראמפ הוסיף אתמול ממד קונקרטי לחוסר הסבלנות המייחדת אותו השבוע. שלשום הוא דיבר על כוונתו לחזור ולבחון בעוד שבוע את הנחיותיו על הצורך בשמירת "מרחק חברתי". אתמול הוא נקב בתאריך יעד, שעצר את נשימתם של רבים משומעיו.

הוא הודיע, כי הוא רוצה להחזיר את חיי אמריקה אל השיגרה עד 12 באפריל. זה היום המקודש ביותר בלוח השנה הנוצרי, יום ראשון של חג הפסחא. על פי אמונת הנוצרים, ביום ההוא, בשנת 33 לספירה, קם ישו מקברו, שלושה ימים לאחר צליבתו. זה היה הנס המכונן של האמונה במשיחיותו. מה ראוי אפוא יותר מחג הפסחא לציון תחייתה של אמריקה. הנשיא אמר אתמול לפחות פעמיים, כי הוא רוצה לראות את הכנסיות בכל אמריקה "מלאות עד אפס מקום" ביום הזה.

פירושן של כנסיות מלאות הוא שההנחיה על שמירת מרחק חברתי תתפוגג. אין בעיה כמובן, אם הנגיף יחדל להתקיים עד אז. אבל אם "האויב הבלתי נראה" (בלשונו של הנשיא עצמו) יוסיף לשוטט "בלתי-נראה", כנסיות פקוקות יעניקו לו את ההזדמנות לתקוף מיליוני ריאות.

Trump planning to reopen America on Easter Sunday so we "can have packed churches all over our country" in the middle of the worst pandemic in modern history is bone chillingly scary. It’s like hearing the words from one of the horsemen of the apocalypse. pic.twitter.com/pkuxx9GK1J