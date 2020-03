בהודו בודקים שיטה מפתיעה כדי להתמודד עם המחסור במיטות בביה"ח

בהודו מחפשים רעיונות יצירתיים להתמודדות עם הקורונה. חברת הרכבות ההודית (The Indian Railways) הודיעה כי היא החלה בתהליך של הפיכת חלק מהרכבות הלא-ממוזגות שברשותה למחלקות בידוד לטיפול בנשאי הנגיף.

חברת הרכבות חשפה בשבת אב טיפוס של מחלקת בידוד "על המסילות" בניסיון להתמודד עם התפרצות המגפה ברחבי המדינה. באזור המעבר בקרון השינה נתלו וילונות פלסטיק להפרדת חולים מהאזור של הסגל הרפואי; השולחנות בתוך התאים עצמם נעקרו כדי לאפשר גישה לסגל הרפואי ונקודות חשמל הותקנו. גם תאי השירותים עברו התאמות מסוימות ותהליכי סניטציה.

Isolation coaches have been prepared by Indian Railways to fight the #CoronavirusPandemic; Visuals from Kamakhya Railway Station (Assam) in Northeast Frontier Railway zone. 9 patients can be accommodated in one coach. pic.twitter.com/rU0A5g39AG