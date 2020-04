בריטניה: מנהיג חדש נבחר ללייבור; "מזדהה ותומך בציונות"

הפוליטיקאי הבריטי סר קיר סטארמר נבחר היום ליושב ראש מפלגת ה"לייבור" החדש, ויחליף בתפקיד את ג'רמי קורבין, הנחשב לאחראי לתבוסת המפלגה בבחירות שהתקיימו בדצמבר.

סטארמר, בן 57, גבר על שתי המועמדות העיקריות האחרות שהתמודדו על התפקיד - רבקה לונג-ביילי וליסה ננדי. ההצבעה התקיימה באמצעות מעטפות והתנהלה בחמשת השבועות האחרונים. סטארמר הבטיח להשיב את המפלגה למרכז-שמאל, בעוד קורבין נחשב למי שלקח אותה למחוזות השמאל הקיצוני.

תהליך הבחירה לתפקיד התנהל בצל משבר הקורונה בממלכה המאוחדת, וחוסר שביעות בציבור מהמהלכים של הממשלה בראשות בוריס ג'ונסון. ראש הממשלה הבריטי, שנדבק בקורונה במקביל לשר הבריאות וליועץ הרפואי הבכיר, ונמצא כעת בבידוד, הוביל מדיניות לא-ברורה ובלתי-החלטית, שבהתחלה המעיטה בחומרת המחלה, אך לאחר מכן "שינה כיוון".

האופוזיציה וכלי התקשורת תקפו את הממשלה בראשותו והטילו עליה את האחריות למספר המתים העולה בבריטניה בימים האחרונים. אתמול שוב נשבר שיא המתים מקורונה בממלכה (684 בני אדם), ומספר הקורבנות הכולל עומד על 3,605.

בכלי התקשורת הבריטיים הביעו השערות לפיהן ג'ונסון עשוי לקרוא למנהיג הלייבור החדש להצטרף אליו לממשלת אחדות, בדומה למה שקרה במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי להתמודד עם המגיפה. סטארמר סירב לפסול הצטרפות לממשלה כזו בראיונות שהתקיימו בימים האחרונים, אך ישנם דיווחים סותרים על כוונותיו. ג'ונסון עצמו פירסם הבוקר הודעה הקוראת "לכל מפלגות האופוזיציה" לקחת חלק בתדרוך שהוא יעביר יחד עם היועצים לענייני רפואה ומדע בשבוע הבא, ונמנע בשלב זה מקריאה לממשלה משותפת.

I have written to all leaders of opposition parties to invite them to work together at this moment of national emergency. pic.twitter.com/HgEsMo3DO2