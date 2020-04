בנק קטן בווירג'יניה המערבית קרס; "בעיותיו קדמו למשבר"

התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC) בארה"ב הודיע ביום שישי האחרון כי נטל שליטה על בנק כושל במדינת וירג'יניה המערבית, לאחר שהבנק לא הצליח לעמוד בקשיים הפיננסיים שעימם התמודד מאז 2015 ורמות ההון שלו בסוף 2019 היו נמוכות מכדי להמשיך לפעול.

הבנק שעליו נאלצה הסוכנות הפדרלית להשתלט, The First State Bank of Barboursville, הוא בנק קטן יחסית, ששווי נכסיו הכולל הסתכם ב-152 מיליון דולר. הבנק הקורס, שנוסד ב-1999 והמטה שלו פעל בעיר פיירמונט שבווירג'יניה המערבית, ניהל נכסים בשווי 2 מיליארד דולר ופיקדונות בהיקף של מיליארד דולר.

ההון בפיקדונות הבנק, שהסתכם בכ-139 מיליון דולר, הועבר על-ידי FDIC לבנק אחר מווירג'יניה המערבית, MVB Bank מפיירמונט. בנק MVB דיווח כי רכש את ארבעת הסניפים של הבנק שנסגר תמורת 1.5 מיליון דולר, נוסף על כמה נכסים נוספים שלו. על פי הודעת FDIC, ארבעת סניפיו של בנק "פירסט סטייט אוף ברבורסוויל" שנסגר, ייפתחו השבוע מחדש כסניפים של בנק MVB.

זוהי הפעם הראשונה שבה ה-FDIC נאלץ להשתלט על בנק אמריקאי מאז שפרצה מגפת הקורונה בארה"ב, ובסך הכול הפעם השנייה מתחילת השנה שבה הסוכנות הפדרלית נוקטת מהלך כזה. מהסוכנות הפדרלית נמסר כי הבנק הגיע כבר בפברואר למצב שחייב לסגור אותו, וכי הבעיות שהובילו לסגירתו קדמו למשבר שנגרם מהתפשטות וירוס הקורונה בארה"ב.

במהלך המשבר הפיננסי של השנים 2009-2008, הודעותיו של FDIC על קריסות של בנקים היו אירוע שכיח. ב-2008 נאלצה הסוכנות הפדרלית להשתלט על 25 בנקים כושלים, וב-2009 על עוד 140 בנקים שקרסו בארה"ב.

עם זאת, הפעם ציינה הסוכנות כי לכישלונו של הבנק אין קשר למשבר הפיננסי הנוכחי בארה"ב, אלא ל"בעיות פיננסיות ממושכות" שעימן התמודד. בנק "פירסט סטייט אוף ברבורסוויל" סיים את שנת 2019 עם הפסד של 3.7 מיליון דולר. יחס הלימות ההון שלו היה כ-1.3% - יחס נמוך בהרבה מהממוצע בבנקים עם נכסים בהיקפים דומים בארה"ב, העומד מעל ל-11.6%.

פירסט סטייט אוף ברבורסוויל הוא הבנק השני שנסגר השנה בארה"ב, לאחר שבפברואר קרס בנק Ericson State במדינת נברסקה, וגם עליו נאלץ להשתלט ה-FDIC.