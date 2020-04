האמריקאים שמעו אתמול (א') שני חיוויים מנוגדים. אחד בקע מפי נשיאם, השני בקע מפי הממונה על שירותי הרפואה בממשלו.

הנשיא דונלד טראמפ התעקש לערוך תדרוך ביום ראדון, אף שלא היה לו שום דבר חדש להגיד. הוא אמר בכל זאת שהוא רואה "אור בקצה המנהרה".

הממונה על שירותי הרפואה בארה"ב, אדמירל ג'רום אדמס, קרא לאמריקאים להתכונן ל"שבוע העצוב ביותר בחיי רובם". השבוע הזה, הוא אמר, יתחרה בטראומה של התקפת יפן בפרל הרבור ב-1941, שהכניסה את ארה"ב אל מלחמת העולם השנייה; ובהתקפה על המגדלים התאומים ועל הפנטגון ב-11/9/2001, שסיבכה את ארה"ב בשתי מלחמות יקרות להחריד מעבר לאוקיינוס.

הנשיא, שחוזר ואומר כי משימתו העיקרית היא לעודד את האמריקאים ולא להפיל את רוחם, לא אהב את דברי האדמירל. אתמול היה היום הראשון של השבוע הקדוש של חג הפסחא הנוצרי, "יום ראשון של הדקלים", שבו מציינים המאמינים את כניסתו של ישו לירושלים, חמישה ימים לפני צליבתו. טראמפ היה מעדיף לדבר ביום הזה על אור, לא על חושך.

טיפת אור מניו יורק, הרבה חושך בניו ג'רזי

היה קצת אור, אם גם חיוור מאוד. הידיעות המגיעות מאיטליה ומספרד מראות עכשיו יום אחר יום שעקומת ההידבקויות מתחילה לרדת, אם גם רק במשורה. מושל מדינת ניו יורק אמר אתמול כי גם בניו יורק הייתה ביום שבת ירידת-מה במספר הנדבקים, ואולי זה אומר שהשיא נרשם טיפה מוקדם יותר ממה שציפו.

כל אמריקאי ישמח להאמין בקורטוב זעיר של חדשות טובות. אבל איש מדע הרפואה הבכיר ביותר בממשל, ד"ר אנתוני פאוצ'י, העומד בראש המכון הלאומי למחלות מידבקות, הבהיר אתמול כי המגפה אינה נמצאת תחת שליטה. הנשיא ודאי חרק שיניים למשמע המילים האלה. גוברים הסימנים שסבלנותו כלפי פאוצ'י פוקעת והולכת, כפי שיסופר בהמשך.

הראייה שעדיין רב החושך על האור באה אתמול מניו ג'רזי, שם גדל מספר הנדבקים. עקומה, שעליה מסתמכים מדעני הממשל, מראה כי מספר הנדבקים בניו ג'רזי מוכפל עכשיו אחת ל-2.4 ימים. כל מספר הקטן מ-3 נחשב ל"התפשטות דוהרת". ניו ג'רזי נוגעת בניו יורק, ובדרך-כלל גם מתחככת בה. Covid-19 לא הובס בניו יורק כל זמן שהוא משתולל מעבר לנהר, או בקצה המנהרה.

ראש העיר של ניו יורק, ביל דה בלאסיו, אמר אתמול כי הוא מצפה שביום רביעי יאזל מלאי מכונות ההנשמה בבתי החולים של העיר. לדבריו, העיר זקוקה לתגבורת של 1,500 מכונות כדי שתהיה מוכנה להתמודד עם שיא המגפה, החזוי לסוף השבוע.

מושל ניו יורק, אנדרו קואומו, שהפך למנדנד הלאומי בענייני מכונות הנשמה, קרא לממשל להתחיל להעביר מכונות ממדינה למדינה, על-פי צרכים מיידיים, במקום לשמור אותן ב"עתודה".

על ה"עתודה" דיברו בימים האחרונים הנשיא וחתנו ג'ארד קושנר. דבריהם גרמו תרעומת ניכרת בין מושלי מדינות. מושל מדינת וושינגטון, ג'יי אינזלי, השווה אתמול את טענת ה"עתודה" עם מצבה של ארה"ב מייד לאחר ההתקפה היפנית על הצי האמריקאי בפרל הרבור ב-1941. "תארו לעצמכם שהנשיא רוזוולט היה אומר, 'אנחנו עומדים לצידכם, מדינת קונטיקט. בהצלחה בבניית ספינות מלחמה'".

אינזלי, איש המפלגה הדמוקרטית, שעשה ניסיון כושל להיבחר למועמדה לנשיאות, כבר עורר את חמתו של טראמפ בעבר. הנשיא קרא לו "נחש", "בן אדם מגעיל", סירב לענות לטלפונים שלו ויעץ בפומבי לסגן הנשיא מייק פנס להימנע מלדבר אתו. אתמול הוא דווקא שיבח את אינזלי, מבלי לנקוב בשמו, לאחר שמושל וושינגטון החזיר 400 מכונות הנשמה לממשלה הפדרלית, באין לוושינגטון צורך בהן.

עצם ההתפתחות הזו הייתה עוד קרן אור חיוורת באפיה, מפני שמדינת וושינגטון הייתה הזירה הראשונה שבה התחיל להתפשט הנגיף בחודש פברואר. סגר מוקדם ותקנות מחמירות אחרות בלמו את התפשטותו והורידו את המדינה הצפון-מערבית הזו מהמקום השלישי בטבלת ההידבקויות הלאומית עד המקום העשירי.

לעומת זאת, הנשיא תקף אתמול את מושל מדינת אילינוי, ג'יי.בי. פריצקר, שהעז לבקר את הממשלה הפדרלית על מה שהוא חושב לאזלת ידה. פריצקר הוא דמוקרט. "יש שם איזה מושל", אמר טראמפ. "אני שומע שהוא מתלונן כל הזמן, פריצקר, תמיד מתלונן. באילינוי המושל לא מסוגל למלא את תפקידו, אז אנחנו צריכים לעזור לו".

מה שעורר את כעסו של טראמפ היה ראיון עם פריצקר ב-CNN אתמול בבוקר. "הנשיא אינו מבין את משמעות המלה 'פדרלי'", אמר המושל. "מדוע יש לנו הרשות הפדרלית לניהול מצבי חירום [FEMA]? מפני שהמדינות האינדיבידואליות אינן מסוגלות לעשות מה שהממשלה הפדרלית מסוגלת לעשות. אנחנו איננו יכולים להכין מלאי בציפייה למגפה עולמית שאיש לא ציפה לה".

בתדרוכו לעיתונאים אתמול, הנשיא חזר פעם אחר פעם ביתר תוקף על אמונתו בכוחה ה"מדהים" של תרופה נגד מלריה, כלורוקווין.

הפעם הוא חצה את הגבול והתחיל להמליץ על התרופה הזו באופן פרטני. הוא יעץ לאנשי סגל רפואי לקחת אותה לפני שהם באים במגע עם נשאים אפשריים של נגיף הקורונה. הוא אומנם חזר ואמר: "אני לא רופא", והודה כי אין לו כל מושג אם התרופה תעבוד או לא, אבל דיבר על הצורך להשתמש בה "בהקדם".

כל הזמן הזה עמדו לצידו שני רופאים, שמחלות מידבקות הן מומחיותן. אחד מהם היה ד"ר אנתוני פאוצ'י המוזכר למעלה. עיתונאי ניסה להציג שאלה לד"ר פאוצ'י על כלורוקווין. באופן אולי חסר תקדים, הנשיא התערב ומנע מד"ר פאוצ'י מלהשיב. זה היה רגע עוצר נשימה.

Finally today sane governance has perished from Washington. The President, after prescribing unproven drug to #Covid19, barred his chief expert on infectious diseases from answering a question about it. An out-of-control bully presents a direct threat to his subjects' very life. https://t.co/QpuDmueOCC