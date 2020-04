הסנאטור ברני סנדרס פורש מהמירוץ לנשיאות ארה"ב

הסנאטור ברני סנדרס שהתמודד לראשות המפלגה הדמוקרטית בארה"ב, נשר מהמרוץ לנשיאות 2020.

הסנאטור מוורמונט הודיע על פרישתו בשיחת ועידה עם הצוות, לאחר שספג שורה של הפסדים במקדימות, ובשיאה של התפרצות מגפת הקורונה, שעצרה את הקמפיין שלו במשך שבועות ארוכים. בהמשך היום יוציא סנדרס הודעה מסודרת לתקשורת.

בכך למעשה נסללה דרכו של ג'ו ביידן למועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, והוא הפך להיות המועמד הדמוקרטי היחיד שעדיין מתמודד במרוץ נגד הנשיא הרפובליקני דונלד טראמפ.

טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו מיד לאחר ההודעה "ברני בחוץ! תודה לאליזבת וורן, אם לא היא, ברני סנדרס היה מנצח כמעט בכל מדינה בסופר טיוזדיי", והוסיף "אנשי ברני צריכים לבוא למפלגה הרפובליקנית, החלפה".

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!