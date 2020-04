אירופה מפוצלת, הסגר בהודו ימשך ובניו יורק הלימודים לא יחודשו השנה

17:45

בעוד שביתר מדינות אירופה מגפת הקורונה נמצאת במגמת דעיכה, בריטניה שוברת שיאים בימים האחרונים במספר הקורבנות היומי. הממלכה המאוחדת הייתה בין האחרונות ליישם צעדי סגר וריחוק חברתי, ומערכת הבריאות הלאומית (NHS) מתקשה להתמודד עם גל התחלואה המשמעותי המתרחש בבריטניה בחודש האחרון. ביממה האחרונה עלה מספר המתים בבריטניה ב-917 בני אדם, לסך של 9,875 קורבנות עד כה. הממשלה הבריטית מובלת באופן זמני על ידי שר החוץ דומיניק ראב, לאחר קרוב לשבוע שבו ראש הממשלה בוריס ג'ונסון מאושפז. ג'ונסון יצא אתמול ממחלקת טיפול נמרץ, ולפי הדיווחים מתאושש.

בספרד מתו ביממה האחרונה 510 בני אדם. מדובר בירידה זה היום הרביעי ברציפות, בהשוואה לנתוני התמותה הקשים בשבוע שעבר. זהו מספר הקורבנות הנמוך ביותר בשלושה השבועות האחרונים, ולפי כלי התקשורת הוא מהווה את המשכה של מגמת ירידה בתמותה מאז ה-2 באפריל, אז נרשמו 950 קורבנות ביממה. בספרד מתו עד כה כ-16,350 בני אדם מקורונה. בניגוד למצב בצרפת ובבריטניה, הרשויות בספרד לא כללו מקרים החשודים כקורונה שהסתיימו במוות בבתי אבות, כך שהמספר האמיתי עשוי להיות גבוה יותר. הממשלה אמרה כי היא מצפה שהעסקים ייפתחו בהדרגה ב-26 באפריל, אולם כמה תחומי ייצור הכרחיים ישובו לפעולה כבר בשבוע הבא, אחרי חג הפסחא הנחגג ברחבי אירופה ביום שני הקרוב.

בצרפת ובאיטליה הזהירו הרשויות את התושבים מיציאה מהבית במהלך החג, ומכוונה אפשרית לנסוע לבתי הקיץ או לערים אחרות. בשתי המדינות מוטל על התושבים סגר מחמיר, ומי שמעוניין לצאת מהבית למרחק משמעותי צריך להציג מסמך חתום שבו מצוינת סיבת הנסיעה. המשטרות מציבות עמדות בדיקה בדרכים, ובתוך הערים, ולפי הדיווחים הרשויות כבר קנסו עשרות אלפי בני אדם. בעוד באיטליה נרשמו אתמול 570 מתים מקורונה ביממה, בצרפת עמד המספר על 987, וכלל גם מקרי מוות בבתי אבות. מספר הקורבנות הכולל בצרפת עומד על כ-13,200 בני אדם. באיטליה צפוי ביום שלישי להתחיל סגר "רך" יותר, כשחנויות רבות יוכלו לשוב לפעילות.

בגרמניה מתכוננת הממשלה לדון בחזרה לשגרה רק ב-19 באפריל, אבל כבר כעת הסגר על החיים הציבוריים הוא קל יותר בהשוואה ליתר מדינות אירופה. 2,736 בני אדם מתו בגרמניה עד כה ממגיפת הקורונה, וגם שיעור המוות נמוך בהשוואה ליתר המדינות. בדיקה שנועדה לברר איזה שיעור מהאוכלוסיה כבר חלה והחלים החלה לפני ימים אחדים במינכן, אולם מומחים אמרו כי אין לתלות תקוות גדולות בכך שהשיעור גבוה. באוסטריה השכנה נעשה מדגם אקראי ומייצג של האוכלוסייה ממנו עלה כי רק 1% כבר חלו והחלימו נכון לעתה.

בתי הספר ומוסדות החינוך בניו יורק יישאר סגורים עד סוף השנה - כך הודיע ראש העיר ביל דה בלאזיו. "זו לא היתה החלטה קלה. זה הדבר הנכון לעשות, זה בוודאות יציל חיים כי זה יעזור לנו לוודא שהאסטרטגיות שנקטנו בהן של הישארות בבית ו'ריחוק חברתי', שעכשיו אנחנו רואים את הפירות שלהן - כל אלה זקוקים לעוד זמן כדי שימשיכו להיות אפקטיביות".

דה בלזיו התייחס בהצהרה לכך שאחת המטרות המרכזיות של העירייה מאז שפרצה המגפה והוחלט לעצור את הלימודים בבתי הספר ב-16 במרץ, הייתה לבחון איך מתמודדים עם חוסר השוויון במערכת החינוך ולראות שחלק מהתלמידים לא נשארים מאחור. למרות זאת, הסביר דה בלזיו, כי לאחר שיקול דעת ארוך הוא "מודיע כי בתי הספר בניו יורק יישארו סגורים עד סוף השנה האקדמית".

העיר ניו יורק היא המחוז החינוכי הגדול ביותר בארה"ב עם יותר מ-1.1 תלמידים במוסדותיה.

למרות סגירת בתי הספר, מערכת החינוך תמשיך לפעול. דה בלזיו ציין מספר צעדים שהעירייה תנקוט בהם כדי להבטיח המשך פעילות: העירייה תדאג לספק מכשירי טאבלט או מחשבים עם חיבור לאינטרנט לכל התלמידים שאין באמצעותם כאלה עד סוף אפריל; שעות הפעילות יורחבו ויוגדל מספר המחנכים שמאיישים את "הקו החם" החינוכי שמסייע להורים שעוזרים לילדיהם עם חומר הלימוד; העירייה תעשה מאמצים כדי לאפשר לתלמידי כיתה י"ב לסיים את התיכון בזמן.

עוד הודיע דה בלזיו כי עד ה-20 באפריל 6,000 הומלסים בניו יורק יועברו מבתי מחסה למלונות - כשליש מהאנשים שנמצאים בבתי מחסה.

נכון לשבת בבוקר, במדינת ניו יורק יש 160 אלף נדבקים כאשר יותר ממחצית מהם בתוך העיר ניו יורק - 94,409 איש ו־5,429 מתים.

הודו מאריכה את הסגר הכללי במדינה, שהיה אמור להסתיים ביום שלישי, כך צייץ הבוקר ארווינד קג'ריוואל, ראש הממשלה ("צ'יף מיניסטר") של דלהי. טרם הוחלט עד מתי יימשך הסגר. כמו כן עדיין לא ברור אם המשך הסגר יוכרז בכל המדינה או רק באזורים מסוימים בהם נרשמו הידבקויות רבות.

"ראש הממשלה (נרנדרה מודי) קיבל החלטה נכונה להאריך את הסגר. המצב של הודו כרגע טוב יותר משל מדינות מפותחות רבות מכיוון שהתחלנו את הסגר מוקדם. אם הוא ייפסק עכשיו, כל מה שהשגנו ייאבד. כדי לייצב את המדינה, חובה להרחיב את הסגר", כתב קג'ריוואל בטוויטר.

PM has taken correct decision to extend lockdown. Today, India’s position is better than many developed countries because we started lockdown early. If it is stopped now, all gains would be lost. To consolidate, it is imp to extend it