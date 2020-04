על רקע חשש לגל מגפה שני: אלימות כלפי אפריקאים בסין

מקדונלד'ס התנצלה בסוף השבוע אחרי ש"חטפה אש" בכל העולם לאחר שסרטון שבו נראה שלט האוסר על "אנשים שחורים" להיכנס לסניף מקומי בגוואנגז'או, בסין, הפך לויראלי ונצפה כ־1.5 מיליון פעמים. "השלט אינו משקף את הערכים שלנו", נמסר ממקדונדלס. בינתיים הסניף הסיני נסגר בינתיים כדי "לחנך את ההנהלה והעובדים המקומיים על הערכים שלנו". המתיחות בין המקומיים הסינים לבין האפריקאים גאתה בשבועיים האחרונים לאחר שהשלטון המקומי הזהיר מפני "מקרים 'מיובאים' של קורונה לסין".

Again, for those who still doubt that Black people and particularly #AfricansinChina are being targeted we feel it is our duty to share this. A sign at a @McDonalds restaurant seems to make this perfectly clear pic.twitter.com/FaveKrdQHi - Black Livity China (@BlackLivityCN) April 11, 2020

התקרית במקדונלד'ס היא רק האירוע הגזעני "האחרון" בסדרה של אירועים חלקם אלימים, נגד שחורים, בעיקר מהגרי עבודה מאפריקה, שמתגוררים בסין.

אפריקאים רבים הפכו בחודש האחרון להומלסים לאחר שבעלי הבתים שבהם הם מתגוררים זרקו אותם מהדירות ומלונות ואכסניות לא הסכימו לקבל אותם מחשש שהם נשאי קורונה. זאת, מבלי לברר אם הם טיילו מחוץ למדינה ושבו באחרונה מחוץ לסין.

אחרי שנידונו לעבור לרחוב ולישון בקור על גבי קרטונים, ארגזים ושקיות שהם מניחים על המדרכות, חלקם גם הוכו על ידי כוחות הביטחון וגם סתם אזרחים סינים. כאשר חלקם מחו על ההתעללות והאלימות, המשטרה עצרם אותם. במקרים מסוימים הם אף תועדו משתמשים בכוח פיזי מופרז כשהם פוגעים ופוצעים אותם תוך כדי המעצר.

Hello @GeoffreyOnyeama,



In case you are not aware, I want to bring to your attention the inhumane conditions Nigerians are being subjected to by China authorities. I have posted some videos earlier and tagged madam @abikedabiri. Here is another one. #ChinaMustExplain pic.twitter.com/SmPrdhYxL8 - Olúyẹmí Fásípè 🇳🇬 (@YemieFASH) April 8, 2020

מכים אפריקאים עם מקלות

בינתיים, המדיה החברתית התמלאה בתמונות וסרטונים בהם נראים אפריקאים רועדים מקור בסמטאות וברחובות סין. באחד הסרטונים נראים מקומיים סיניים חמושים במקלות מכים אפריקאי. בסרטון אחר, נראית אישה בהריון שנאסר עליה להיכנס לבית חולים כדי להעריך את מצב העובר שלה.

על פי סוכנות הידיעות הממשלתית "שינוואה", בשנת 2017 שהו בסין כ־320 אלף אפריקאים. קשה לעקוב אחר המספר המדויק שלהם בגלל סוג הוויזות של מהגרי העבודה שהממשל המקומי מספק שפג לאחר מספר חודשים. כך, נאלצים מהגרי עבודה רבים לצאת ולהיכנס מספר פעמים בשנה מסין ואליה.

‘We’ve paid our rent, we have legal status in the country and yet we’re being evicted and given an hour to leave’ - the words of members of the #African community in #Guangzhou pic.twitter.com/rqIKmSC70z - Black Livity China (@BlackLivityCN) April 9, 2020

על פי דיווח ב-CNN, מעדויות של למעלה מ-20 אנשים שונים, הסיפור שמתקבל הוא בעל סכמה דומה: אובדן קורת גג, בדיקות קורונה רנדומליות לכאורה, בידוד כפוי של 14 ימים. זאת למרות שהם לא הראו סימפטומים כלשהם או קשר לנשאי קורונה מאומתים.

כל זאת על רקע חשש מסין מפני גל התפרצות שני של המגפה. על פי סוכנות הידיעות הממשלתית, "שינוואה", נשיא סין שי גי'נגפינג, האיץ ברשויות בתחילת השבוע שעבר לעקוב בדריכות אחרי כל מקרי הקורונה המיובאים.

This video highlights the difficulty the Chinese gov't is going to face with its current line of blaming western media and saying that anti-African discrimination is just "rumors" or "alleged." There's just too much video evidence now on social media that clearly shows otherwise. https://t.co/YY0Sp95mqr - Eric Olander 欧瑞克 (@eolander) April 12, 2020

"אין כניסה לשחורים"

לפי "לוס אנג'לס טיימס", גל ההתנכלויות האלים החל לאחר שהרשויות בגוואנגז'או פירסמו שחמישה ניגרים נמצאו חיוביים בבדיקת קורונה. בתוך ימים החלה מערכה לאתר את כל האפריקאים במחוז ולבצע להם בדיקות קורונה. על פי הדיווח בעיתון, חלק מהאפריקאים שסולקו מבתיהם היו מהגרי עבודה פשוטים ששוהים כבר תקופה ארוכה מאד במדינה וחלק אנשי עסקים שבדיוק סיימו 14 ימי בידוד לאחר הגעתם, ולא מוצאים עכשיו מלונות שיסכימו לארח אותם בהם.

עוד ועוד עדויות וסרטונים של אפריקאים שנאלצים לראשונה לישון ברחובות ומתחת לגשרים, צצו ברשתות ביחד עם צילומים של שלטים שהוצבו בכניסות לבניינים ולמסעדות, שעליהם נכתב, "אין כניסה לשחורים".

April 17th, 2020.



A black woman is not allowed into a shopping mall in China while a white woman is allowed in.#RacismInChina #AfricansInChina #Racism #CCPVirus #coronavirus pic.twitter.com/VcsgsznEzq - Things China Doesn't Want You To Know (@TruthAbtChina) April 18, 2020

סין: לא מפלים

העמדה הרשמית של דובר משרד החוץ הסיני, זאו ליליאן, היא שהממשלה הסינית "מתייחסת לכל הזרים במדינה במידה שווה" ומתנגדת לכול ניסיון להבחין בין אנשים וקבוצות מסוימות ומעל הכול יש לה "אפס סובלנות כלפי אפליה כלשהי". בהתבטאויות רשמיות אחרות מוסרות הרשויות הסיניות השונות כי ההוצאה הכפויה של האפריקאים מבתיהם, נעשית בגלל שהם חיים בצפיפות שאינה עומדת בקנה אחד עם נורמות ה"ריחוק החברתי" החדשות. אלא שהתוצאה היא שאותם אפריקאים מתגודדים ברחובות ונצמדים אחד לשני בלילות הקרים כדי לתפוס חום.

במאמר דעה שפרסם בסוף השבוע מנכ"ל ארגון זכויות אדם מקניה, חוסיין חאלד, בעיתון המקומי "THE STAR" המתפרסם באנגלית, הוא ביקר את ממשלות אפריקה שלא מגיבות לידיעות שמגיעות מסין. "שליחת מכתבים לממשלה הסינית וזימון משלחות סיניות לשיחות - זה פשוט לא מספיק. התגובה של ממשלות אפריקה מביכה ומחרידה".

יש גם מי שמפנים אצבע מאשימה כלפי הממשלות שחוששות מפני הממשל בסין, שלו הן חייבות כסף רב בגלל הלוואות שהן קיבלו ממנו. "החובות לסין הם לא תירוץ או סיבה לאפשר הפרת זכויות אדם של אפריקאים", כתב חאלד.