איזה שיר של בוב דילן מוצע למכירה בעבור 2.2 מיליון דולר?

הדף עליו כתב הזמר בוב דילן את המלים לשיר The Times They Are a-Changin (הזמנים משתנים) מוצע למכירה בעבור 2.2 מיליון דולר. אם יימכר בסכום זה, זה יהיה שיא עולמי חדש לסכום שמשולם בעד מילות שיר.

השיר שיצא לאור ב-1964 באלבום עם אותו השם, הפך עם יציאתו לסמל לשינויים המהותיים שצריכים להתרחש ומתרחשים בארצות הברית באותן השנים.

הדף ועליו מילות השיר The Times They Are a-Changin שנכתבו על ידי דילן הצעיר, שהיה בן 23 בלבד כשהשיר פורסם, מגיע בתוך מחברת כתיבה. לצד מילות השיר ניתן להבחין בסימני מחיקה ושרבוטים על הדף עצמו.

לצד שיר הזה, בית המכירות מציע למכירה עוד שני שירים של דילן: ,Subterranean Homesick Blue, מ-1965, עליו מבקש המוכר 1.2 מיליון דולר, וכן הבלדה משנת 1969 Lay Lady Lay, במחיר של 650 אלף דולר.

בשנת 2014 שיר אחר של דילן, Like a Rolling Stone, נמכר במכירה פומבית בבית המכירות של סאות'בי בסכום שיא של 2 מיליון דולר. ואולם, השיר הנוכחי של דילן לא יימכר במכירה פומבית. "זו מכירה פרטית. הראשון שישלם, הוא הראשון שייקח", אמר לרויטרס גרי זימט, הבעלים של חברת Moments In TIME , שמוכרת את השיר לצד מסמכים היסטוריים מסוג זה.