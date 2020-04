טראמפ בציוץ אזהרה חריף לאיראנים: "הורתי לחיל הים לפתוח באש"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שלח היום מסר של אזהרה לאיראנים, באמצעות חשבון הטוויטר שלו. טראמפ אמר שהורה לכוחות הצי האמריקאי לפתוח בירי על ספינות איראניות אם הן יטרידו את הכוחות האמריקאיים באיזור.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.