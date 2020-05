הפרופ' ששיכנע את בריטניה להיכנס לסגר - הפר אותו בעצמו בגלל רומן

פרופ' ניל פרגוסון, האפידמיולוג הבכיר ששיכנע את הממשל הבריטי לחזור בו ממדיניות חיסון העדר ולהכניס את תושבי בריטניה לסגר, נאלץ לפרוש אתמול בבושת פנים מצוות היועצים הממשלתי, לאחר שהתגלה כי הפר את הסגר בעצמו. פרופ' פרגוסון מה"אימפריאל קולג'" בלונדון, היה אחד הקולות הברורים ביותר שיצאו בתחילת מארס נגד המדיניות הממשלתית שקראה לתת לקורונה להתפשט באוכלוסייה הבריאה, ובעזרת מודלים של צוותו הציג תסריטים הכוללים מאות אלפי קורבנות - אם יורשה למחלה להמשיך להשתולל.

כמה ימים אחרי שפרגוסון הציג את הממצאים בפני היועצים המדעיים של הממשלה, הוא דיווח בטוויטר כי לקה במחלה בעצמו. "היזהרו לכם", צייץ, "יש הרבה קורונה בווסטמינסטר". הוא הודיע כי הציג תסמינים קלאסיים למחלה, וכי הוא מבודד את עצמו למשך שבועיים על דעת עצמו. באופן תמוה משהו, לא נערכה לו בדיקת קורונה עד היום. כמה ימים לאחר מכן התברר כי גם היועצים המדעיים, שר הבריאות וראש הממשלה בוריס ג'ונסון חלו במחלה, וג'ונסון כמעט שלא שרד לאחר אשפוז במחלקת טיפול נמרץ. בכל מקרה, אזהרות פרוגוסון ומומחים אחרים גרמו לממשלה לשנות כיוון, ולפעול לריחוק חברתי, בידוד וסגר.

אתמול נחשף, כי פרגוסון (בן 51) עודד פעילה חברתית בת 38, להפר את הסגר החמור שהוטל את תושבי בריטניה כדי לבקר אותו בביתו לפחות פעמיים בשבועות האחרונים. כלי התקשורת דיווחו כי בין השניים יש מערכת יחסים. להגנתו אמר הפרופ' כי חשב שהוא חסין מלהדביק או להידבק אחרי שכבר החלים מהמחלה. עדיין, החשיפה גרמה לו להתפטר מהצוות המייעץ לממשלה בשל "טעות בשיקול דעת", כפי שהגדיר זאת.

הביקור הראשון שלה בביתו אירע בתחילת אפריל, באותו היום שבו פרופ' פרגוסון הופיע בתקשורת ואמר כי צעדי הסגר, שאז היו בני שבוע בלבד, יצטרכו להמשיך להיות בתוקף עד אמצע יוני. כלי התקשורת הבריטים דיווחו כי הפעילה, אנטוניה שטאטס, ממוצא גרמני, היא נשואה ואם לשני ילדים, אך היא ובעלה מנהלים מערכת יחסים פתוחה.

