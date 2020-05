ספרי על אתגר משמעותי שהתמודדת איתו באחרונה. כיצד פעלת?

התמודדנו עם שני אתגרים מרכזיים: הראשון - שמירת הקשר עם העובדים למרות הריחוק הפיזי. כמעט ברגע עברנו לצורת תקשור ועבודה מהבית, למרות שהתקופה אינטנסיבית. בימי שגרה מספיק לראות במסדרון עובד כדי לדעת אם הוא בטוב או שצריך לדבר איתו על כוס קפה. דרך המסך או הטלפון זה יותר קשה. האתגר השני הוא עסקי - מתן מענה מהיר לצורך של המשק בהמשכיות עסקית ותקשורת רציפה לעבודה מרחוק. היה צריך להתאים את הדרך שבה אנחנו עובדים מול אותם ארגונים ולוודא שאנחנו מסייעים במהירות וביעילות. הקמנו חמ"ל שעבד מסביב לשעון.

בימים כאלה ההתכווננות והפוקוס הם קריטיים. להתכוונן לנהל את הפעילות כאן ועכשיו בטווח הקצר ועם זאת לדאוג לשגרה וליום שאחרי הקורונה בטווח הארוך. חשוב לשתף את העובדים אפילו יותר מבשגרה במה שקורה, ליצור בהירות. חשוב להתכוונן לתמיכה בארגונים שאנחנו עובדים מולם, למקד את מטרת ותוכן הפגישות על מנת למקסם את היעילות שלהן, ולייצר הפרדה ברורה בין זמן עבודה לזמן משפחה.

עם מי התייעצת ומה עזר לך להתמודד?

הצוות הקרוב אליי הוא צוות ההנהלה של מיקרוסופט ישראל. אנחנו נפגשים בכל יום לדבר על מצב הארגון. שכבה ניהולית חשובה שאני נמצאת איתה בקשר היא הנהלת הביניים. הם מאפשרים קבלת תובנות חשובות מהארגון ומהשוק.

בנוסף, אני נפגשת באופן שוטף עם המקבילים שלי בעולם ואנחנו חולקים התמודדות, הצלחות ואתגרים - כך שיש בנצ'מרק עולמי. מה שעזר לי להתמודד עם התקופה הם מיקוד, גמישות ואופטימיות. זו הגישה שלי גם בשגרה ולכן טבעי לי להתנהל במצבי אי ודאות, אבל לא כך לכולם.

מה למדת וכיצד את מסכמת את האתגר והפתרון?

למדתי על החוסן המדהים של אנשים, על הנחישות והאכפתיות שלהם. הבנתי יותר מתמיד עד כמה השיתוף הוא כוח מניע בניהול של ארגון ככלל ובהנעת אנשים בפרט. הימים לא רגילים ולכן צריך לחשוב בצורה לא רגילה בחלק מהמקרים. בתקופה הזו נוצרו תהליכים דיגיטליים רבים ונוצרה חדשנות שיש ליהנות ממנה.

טיפ מנהלים: כמה עצות ומקורות להשראה שעובדים עבורי לאורך השנים: מודל "The job to be done" של קלייטון כריסטנסן הוא מודל על מיקוד ויצירת ערך שאני מעריכה; הספרים של קריסטין הרמל מרגשים ומשמחים; קִרבה לים - ללכת בחוף הים, רצוי גם בשביל הספורט וגם בשביל הנשמה.

ברוכים הבאים למדור הניהול החדש של מגזין G. על המדור הזה עמלנו עוד לפני תקופת הקורונה מתוך מחשבה שהמוסף השבועי של "גלובס" יכול וצריך להוות במה עיתונאית רלוונטית לאוצרות של ידע בתחומי הניהול, ומתוך רצון להציג מגמות עדכניות, כלים חדשניים ומקורות השראה למנהלים בדרגים שונים.

ואז הגיעה הקורונה. ומתוך הכאוס התעסוקתי התחדד עוד יותר הצורך לייצר בית שירכז מגמות ניהוליות שונות ויסייע בקבלת החלטות.

המדור שאותו אתם קוראים כעת הוא הסנונית הראשונה, מעין גרסת בטא שתלך ותתרחב עם הזמן. נשמח לתגובות, הארות והצעות: g@globes.co.il