התעופה הפנים ארצית בסין מתאוששת לאיטה, עם התעוררות מסוימת בשווקים אחרים לצד כוונות להפעיל טיסות בלו"ז מצומצם גם לישראל. אלא שעדיין, 64% מצי מטוסי הנוסעים ברחבי העולם עומדים על הקרקע ומעלים אבק.

לפי נתוני האתר Cirium מדובר בכ-17 אלף מטוסים הפזורים בכ-900 נמלי תעופה ברחבי העולם. עד שהמטוסים הללו ישובו לשמיים נעים להיזכר ביפים שבהם, המאוירים והמושקעים שתמיד נעים לפגוש בנמלי תעופה או באוויר.

ההיצע של מטוסים מאוירים - רבים מהם במסגרת שיתופי פעולה עם גופים מסחריים - הוא גדול. בחרנו כמה מהם.

חברת התעופה בראסלס היא כנראה המשקיענית ביותר בתחום המטוסים המעוצבים. החברה, המשתייכת לקבוצת לופטהנזה, מזוהה עם מחוות לדמויות מסרטים מצוירים מרהיבים על מטוסיה.

הדרדסים ודמותו של טין טין הם רק חלק מהם, ולא מדובר באיור קטן אלא בצביעה מושקעת על כל גוף המטוס. במקרה של הדרדסים, בעת ההמראה מציץ גרגמל בחלקו התחתון של המטוס לכיוון מי שנשאר על הקרקע, ואילו דרדסית היא הטייסת בקוקפיט - מטוסים אלה גם ביקרו מעת לעת בישראל.

על המטוס של חברת Western Pacific Airlines מאוירים לא אחרים מאשר דמויות הסדרה האלמותית משפחת סימפסון. חברת הלואו קוסט האמריקאית הקטנה הזו נוסדה ב-1994 והיא מונה צי של כ-15 מטוסים.

עוד ב-1996 מטוס הבואינג 737 של החברה נצבע צהוב ועליו אוירו בני המשפחה המככבים בסדרה המשודרת בערוץ FOX. אם המשפחה מארג' נמצאת על זנב המטוס כדי שלא להרוס לה את התסרוקת הגבוהה. מהדורה של דגם המטוס הזה נמכרת לאספנים גם באמזון במחיר של כ-30 דולר.

נשארים בעולמות הסרטים המצוירים עם דמותה של הלו קיטי שמזוהה עם חברת התעופה EVA AIR. אווה אייר היא חברת תעופה טאייוונית שאף זוכה להיות מדורגת במקומות גבוהים בדירוגי נוסעים.

על המטוסים המאוירים של החברה נמצאים, מתא הטייס ועד לזנב, הלו קיטי וחבריה. המטוסים המאוירים הללו זוכים לככב בצילומים המועלים לרשתות החברתיות לחובבי הקיטש ובכלל.

חברת התעופה ANA מיפן ניכסה לעצמה את הזכויות לאייר על מטוסיה את הדמויות של סטאר וורס. החברה עיצבה גרסאות שונות של כוכבי הסרטים שכיום נמצאים בשליטתה של דיסני, בין השאר קיים מטוס R2D2, מטוס 3PO, ומטוס שכולו BB-8.

עם השקת המטוסים, צוותי האוויר אף לבשו את תלבושות הדמויות והנוסעים קיבלו חוויית סטאר וורס גם בתוך המטוס כמו שרק יפן יכולה להציע.

מוזיקאים באוויר. ה-ED FORCE ONE היה המטוס ששימש את להקת איירון מיידן עד לשנת 2017. ולא סתם שימש אלא שהסולן ברוס דיקינסון אף הטיס את מטוס

ה-747-400 של הלהקה בעצמו.

המטוס הזה אמנם לא היה צפוי לנחות בתל אביב אילו ההופעה ההיסטורית, שהפכה גם היא לקורבן של הקורונה, הייתה מתקיימת ב-30 במאי כמתוכנן באצטדיון בלומפילד. אבל המטוס שווה אזכור ברשימה היות שהקמע של הלהקה, אדי כיכב על זנב המטוס. להקה אחרת שהייתה חמושה במטוס משלה היא לד זפלין אי שם בשנות ה-70.

לא מעט מטוסים מרחפים באוויר כשעל גופם מתנוססות תמונות של ספורטאים. מחברת אמירייטס שעל מטוס האיירבוס A380 שלה מככבים שחקני ריאל מדריד או חברת התעופה אייר לינגוס שכוכבי קבוצת הראגבי האירית מתנוססים על מטוסיה ועד ליצירה מרהיבה של כוכבי נבחרת ברזיל שאוירו בקומיקס על גבי מטוס במחווה למדינה שאירחה את משחקי הגביע העולמי ב-2014. המטוס הזה הפך ליצירת אמנות בלבד שכן הוא כבר לא משמש לתעופה.

