בלגיה היא אחת מהנפגעות הגדולות של מגפת הקורונה באירופה, ואתמול (שבת) ניסתה ראשת הממשלה של המדינה, סופי וילמס, להביע את תודתה לצוותים הרפואיים על ידי סדרת ביקורים ראשונה בבתי חולים בעיר בריסל. להפתעתה, הצוותים הרפואיים שנפרשו בדרך הגישה לבית החולים "סאנט פייר", כשהם עומדים במרווח של שני מטר זה מזה - סובבו את גבם אליה עם הגעת השיירה, במחאה על תנאי העבודה שלהם, בתקרית שהביכה את וילמס ואת הממשלה.

While the Belgian Prime Minister @Sophie_Wilmes was visiting a hospital in Brussels today, hospital staff turned their backs to her car. Belgium has the highest per capita Covid death toll. The government failed completely. #FailedState 🇧🇪 #corona #COVIDー19 pic.twitter.com/98x3OJFM4F