יותר מ-500 חיילי המשמר הלאומי נשלחו הבוקר לסייע בשמירה על הסדר בהפגנות האלימות שפרצו במיניאפוליס במחאה על מותו של ג'ורג' פלויד, הגבר השחור שמת לאחר שקצין משטרה לחץ את ברכו לצווארו. כוח המילואים הצבאי הכפוף למשרד ההגנה האמריקני הוזעק למוקדי הפגנות אלימות במיניאפוליס ובסנט פול בירת מינסוטה, שבמהלכן הוצתה ונפרצה תחנת משטרה, נגרם נזק רב לרכוש, בוצעה ביזה ואדם נהרג מירי.

דובר המשטרה אמר כי פונו כל אנשי הצוות ששהו בבניין "לטובת בטחונם של אנשינו". לאחר שכוחות המשטרה נטשו את המקום, המפגינים פרצו והציתו את התחנה. מפגינים אף הציתו מעילים של משטרת מיניאפוליס שמצאו במבנה, כשההמון מריע ויורה זיקוקים.

"המשימה שלנו היא להגן על החיים, לשמור על רכוש ועל הזכות להפגין", צייץ המשמר הלאומי בטוויטר. "אנו גם רוצים להבטיח שכוחות הכיבוי יוכלו לענות לשיחות".

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ גינה את התנהגות המפגינים ואמר כי "הבריונים הללו מבזים את זכרו של ג'ורג' פלויד, ולא אתן שזה יקרה". הנשיא אמר כי שוחח עם מושל מינסוטה טים וואלס ואמר לו שמשמר הלואמי איתו לאורך כל הדרך. "כשהביזה מתחילה - מתחיל גם הירי", הוסיף.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....

עוד צייץ טראמפ כי ההפגנות האלימות מתרחשות בשל "חוסר מנהיגות מוחלט". בחשבון הטוויטר שלו צייץ טראמפ כי "אני לא יכול לראות שזה קורה לעיר אמריקנית נהדרת, מיניאפוליס. או שראש העירייה השמאלני-קיצוני והחלש, ג'ייקוב פריי, יתחיל לפעול וישתלט על העיר - או שאשלח את כוחות המשמר הלאומי שיעשו את העבודה כמו שצריך".

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!