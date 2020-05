כאוס ופאניקה ברחובות ארה"ב: עוצר יציאות וכניסות הוכרז בבית הלבן

מותו של ג'ורג' פלויד בן ה־46 שנחנק למוות על ידי שוטר במיניאפוליס בארה"ב, לא מפסיק להסעיר את הרוחות. הלילה יצאו המונים להפגין נגד היחס של רשויות האכיפה, בראשם כוחות המשטרה, לאפרואמריקאים בארה"ב. המחאות התפשטו ממיניאפוליס למקומות נוספים ביניהם לוס אנג'לס, וושינגטון הבירה, ניו יורק, דנבר, לאס וגאס, אטלנטה, סקרמנטו ושיקגו. בחלק מהמקומות המהומות מלוות גם בביזה של חנויות ובהריסתן.

אתמול התרכזו מאות אנשים מול הבית הלבן בוושינגטון הבירה כאשר הם מוחים על "רציחתו של ג'ורג' פלויד". רבים מהמוחים לבשו חולצות עם הכיתוב "אני לא יכול לנשום" כרפרנס לצעקות שהשמיע פלויד בין חרחורי הגסיסה שלו, כפי שנשמע בסרטון של האירוע שהפך לוויראלי, שנחנק למוות תחת ברכו של קצין המשטרה דרק שובין. על שלט מחאה אחר נכתב: "האם אני לא אנושי? חיי השחורים חשובים". השירות החשאי הורה על נעילת הבית הלבן, אך ב-21:00 בערב (שעון מקומי) הצו הוסר.

בתוך כך, בעוד המחאה מתפשטת ברחבי ארה"ב, נחשפו פרטים חדשים על אירוע החניקה למוות של פלויד. המחאה המקורית פרצה לאחר שסרטון שצולם על ידי אזרחים פורסם והתפשט כאש בשדה קוצים. בסרטון נראה פלויד שכוב על הרצפה לצד רכב וצועק מכאבים כאשר השוטר דרק שובין דורך על צווארו באמצעות ברכו, זאת במשך דקות ארוכות, תוך שפלויד מתחנן שיאפשר לו לעמוד ולנשום.

בתגובה לתלונות של פלויד כי אינו מצליח לנשום, ענו לו השוטרים כי הוא דווקא מדבר בסדר גמור. כאשר פלויד נראה כאילו הפסיק לנשום, אחד השוטרים בדק את הדופק בידו, אך לא הצליח לאתר אותו.

סרטון נוסף שצולם במצלמות האבטחה של אחד הבניינים הסמוכים הראה כי עוד בטרם הופעלה האלימות המשטרתית, פלויד לא התנגד למעצר בשום שלב. סרטון נוסף הציג את האירוע מהצד השני של הרחוב. בסרטון נראים מספר שוטרים, ולא רק שובין, לוקחים חלק בהצמדתו של פלויד לרצפה.

ביום שישי הגיש משרד התובע הכללי במינסוטה כתב אישום על רצח מדרגה שלישית נגד השוטר דרק שובין. זהו התהליך המהיר ביותר של הגשת כתב אישום מסוג זה נגד שוטר במדינה. ההגשה המהירה היא חלק מהניסיון לעצור את המחאות האלימות שהתפשטו במהירות ברחבי המדינה בימים האחרונים. כל ארבעת השוטרים שלקחו חלק במעצר פוטרו.

על פי כתב האישום, שובין לחץ את ברכו על צווארו של פלויד במשך 8 דקות ו־46 שניות, כאשר במשך 2 הדקות ו־53 השניות האחרונות הוא לא הגיב יותר.

מושלים וראשי ערים מנסים להרגיע את המהומות

ההפגנות במיניאפוליס הפכו לאלימות יותר ויותר בלילות האחרונים. ביום חמישי הציתו מפגינים תחנת משטרה. במדינות האחרות הוצתו מבנים שונים, בהם בית הדואר, תחנות משטרה, חנויות ועוד. בליל שישי נורו יריות לכיוון שוטרים במינאפוליס. אף שוטר לא נפגע.

בעוד המהומות התפשטו ברחבי מינסוטה ביום חמישי, עצרה משטרת מינסוטה צוות של CNN שדיווח על האירועים במיניאפוליס. רק לאחר שיחת טלפון שהתקיימה בין נשיא החברה לבין מושל המדינה, הצוות שוחרר.

MINNEAPOLIS PROTESTS: A fog of tear gas nearly obscures Minnehaha Avenue during protests outside the MPD 3rd precinct. #protests #minneapolis #floyd pic.twitter.com/OhMjZNYn7r - Richard Reeve (@richardreeve317) May 27, 2020

מושל מינסוטה טים וולץ ספק ביקש ספק התחנן במסיבת עיתונאים בליל שישי כי המפגינים יחזרו לבתיהם. "תושבי מינסוטה, בבקשה לכו הביתה. זה הזמן להחזיר את השלום והרוגע לרחובות שלנו ולשכונות שלנו. המצב הפך למסוכן", אמר.

במקביל, הורה הפנטגון לצבא להיות מוכן לשליחת יחידות צבאיות לפעולות הרגעה. על פי סוכנות סוכנות הידיעות AP, הצו נמסר בעל פה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ ביקש משר ההגנה שיציג מספר אלטרנטיבות לריסון הרוחות.

בלוס אנג'לס, ביקשו הרשויות מהתושבים להישאר בבתים, הוחלט על סגירת החנויות ומרכזי הקניות בדאון טאון וכן נאסר על התקהלות בציבור לאור העלייה ברמת האלימות בהפגנות.

Les manifestants devant le commissariat pour faire entendre leur colère aux collègues des policiers responsables du meurtre de #GeorgeFloyd.#Floyd #COVID__19 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/JWH3im8UBe - Eliza Bertrand (@Pour_lutter) May 27, 2020

בג'ורג'יה הוכרז "מצב חירום" והמשמר הלאומי הופעל. מושל המדינה בריאן קמפ הכריז על המצב החירום במחוז פולטון היכן שההפגנות הפכו אלימות במהלך יום שישי.

בברוקלין, ניו יורק, נעצרו מאות אנשים במהלך המהומות שנרשמו בשישי בלילה. נמסר מהרשויות כי בתחילה ההפגנות היו רגועות ולא אלימות אך עם הגעתם של רבים נוספים, החלה האלימות משני הצדדים. ואן משטרתי הועלה באש ומספר רכבי משטרה הושחתו. למעלה מעשרה שוטרים נפגעו במהומות.

באטלנטה המוחים הסתערו על משרדי CNN ועל השוטרים שניסו לעצור אותם. ראשת עיריית אטלנטה קאיישה לנס בוטמס אמרה במסיבת עיתונאים שהתרחשה במקביל כי "לפני כל דבר אחר, אני אמא. אני אמא לארבעה ילדים שחורים באמריקה, אחד מהם בן 18", אמרה בוטמס, "כשראיתי את הרצח של ג'ורג' פלויד כאבתי כמו שכול אמא כואבת. ואתמול כששמעתי את השמועות על הפגנות אלימות באטלנטה, עשיתי מה שכל אמא היתה עושה - התקשרתי לבן שלי ואמרתי: 'איפה אתה? אני לא יכולה להגן עליך ונערים שחורים לא צריכים להיות בחוץ היום'".

אחרי שציוץ שלו צונזר על ידי רשת טוויטר, התייחס טראמפ לאירועים. "שוחחתי עם משפחתו של ג'ורג' פלויד. אנשים נהדרים. זה מאד חשוב, אני מאמין, למשפחה שלו ולכולם שהזיכרון של פלויד יהיה זיכרון מושלם".