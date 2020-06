הנאום המרגש של אחיו של ג'ורג' פלויד: "אלימות היא לא הדרך"

"הדרך לניצחון היא לא דרך המהומות והוונדליזם ברחובות אלא דרך הקלפיות" - כך אמר הלילה טרנס פלויד בנאום מרגש, במקום בו נרצח אחיו ג'ורג' פלויד על ידי המשטרה ביום שני שעבר, לאחר שנחנק למוות במשך למעלה משמונה דקות על ידי אחד השוטרים. הנאום שעלה לרשתות צבר המוני צפיות, שיתופים ולייקים. פלויד תקף את המוחים באלימות ואמר כי זו לא דרכה של משפחתו והאיץ במפגינים לבחור בדרכי שלום, השכלה וחינוך ומעל הכול הצבעה בקלפיות.

גם הנשיא לשעבר אובמה שיתף וציטט מתוך דבריו של פלויד וזכה ל-91 אלף שיתופים ולמעלה מ-375 אלף לייקים. "בואו נעשה את זה בדרך אחרת. בואו נפסיק לחשוב שאין חשיבות לקול שלנו ולכו להצביע. לא רק לנשיאות... תשכילו את עצמכם ותדעו למי אתם מצביעים. ככה אנחנו נחזיר להם", ציטט הנשיא לשעבר מדבריו של פלויד.

להלן הנאום המלא ותרגומו:

WATCH: Full speech by George Floyd's brother, Terrence Floyd, at site of George Floyd's death. pic.twitter.com/piEcnilzCb