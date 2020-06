דרמה במשפחה: "פורבס" טוען שג'נר זייפה את שוויה ואינה מיליארדרית

סכסוך גדול במשפחת קרדאשיאן-ג'נר ההמפורסמת התגלע לאחרונה לפי המגזין "פורבס", שפרסם מאמר שכותרתו "בתוך רשת השקרים של קיילי ג'נר, ולמה היא לא מיליארדרית יותר". כותב המאמר מאשים את הבת הצעירה במשפחת ג'נר בבזבזנות מוגזמת וזיוף החזרי המס שלה, וטוען כי הג'נרים "כנראה זייפו" מסמכים חוקיים כדי לנפח את השווי של המותג. לפי "פורבס", המותג קיילי קוסמטיקס ככל הנראה "משמעותית קטן יותר ורווחי פחות ממה שהמשפחה גרמה לתעשיית הקוסמטיקה ולגורמי העיתונות להאמין".

מדובר בהאשמה חמורה מאוד, עליה קיילי ג'נר מיהרה להגיב בטוויטר במספר ציוצים זועמים - אך מעבר לכך היא לא הגיבה לפניות של עיתונאים בנושא.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period - Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

"even creating tax returns that were likely forged" that’s your proof? so you just THOUGHT they were forged? like actually what am i reading. - Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

but okay 🤍 i am blessed beyond my years, i have a beautiful daughter, and a successful business and i’m doing perfectly fine. - Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

בציוציה כותבת ג'נר "למה התעוררתי? חשבתי שמדובר באתר חדשות מכובד, כל מה שאני רואה זה הצהרות לא מדוייקות והנחות חסרות ביסוס. מעולם לא ביקשתי שום תואר או ניסיתי לשקר כדי להשיג אחד, נקודה". ג'נר מצטטת את הכתבה ב"פורבס", ומוסיפה "'יצרה החזרי מס ככל הנראה מזוייפים'? זו ההוכחה שלכם? שאתם חושבים שאולי הם מזוייפים? מה אני קוראת פה?". ג'נר סיכמה בציוץ "אוקיי, בורכתי מעבר לשנותיי - יש לי בת יפהפיה ועסק מצליח ואני בסדר גמור".

לפי הצהובון הבריטי "סאן", הפרסום ב"פורבס" גורם למתח במשפחה המורחבת של הסלבריטאית הצעירה. אם המשפחה כריס ג'נר, שעל-פי דיווחים מקבלת 10% מרווחיה של קיילי, נמצאת בפאניקה. "קיילי לא מוכנה לענות לטלפונים של כריס ומבולבלת בנוגע לעל מי היא יכולה לסמוך. כריס מבוהלת שקיילי תוכל פשוט לנתק איתה קשר ולכן המתח במשפחה בשיאו", לפי המקור של ה"סאן".