רשות ני"ע פרסמה היום (א') תקנות לחברות הפועלות בתחום קנאביס לצורכי פנאי בחו"ל, ומעוניינות להנפיק את מניותיהן בתל אביב. לטענתה, "במהלך השנה האחרונה פנו מספר חברות לרשות בבקשה להנפיק, לראשונה בבורסה בת"א, פעילות בתחום הקנאביס לצורכי פנאי בחו"ל. פעילות זו אינה חוקית כיום בישראל, אך הינה חוקית במדינות שונות בעולם, בהן היא מתבצעת".

העיקרון העומד בבסיס התקנות הוא שיותר לחברה להנפיק ולהיסחר בארץ אם היא עוסקת בקנאביס לצורכי פנאי במקום שבו הדבר חוקי, ואם היא עצמה אינה חברה ישראלית וללא זיקה ישראלית חזקה.

כיום כבר קיימת חברה אחת הנסחרת בבורסה בתל אביב, קמן, שהודיעה על כוונתה למזג לתוכה את חברת From the Earth האמריקאית, אשר מגדלת ומשווקת קנאביס בקליפורניה. אם קמן תמזג לתוכה את From the Earth, היא תהפוך לחברה שעוסקת בשרשור בתחום הפנאי, ויכולה להיתקל בבעיה מול התקנות החדשות. אם היא רק תשקיע ב-From the earth, ייתכן שתוכל לגבור על הבעיה המשפטית. מקמן נמסר כי גם על פי ההנחיות החדשות ניתן לבצע את העסקה, וזאת על-ידי הפיכתה לחברה זרה.

חברה בורסאית נוספת שעוסקת בתחום הקנאביס לצורכי פנאי בחו"ל היא קנזון. אף שהיא עוסקת אך ורק בשיווק החומר CBD, החומר הלא ממסטל בקנאביס, שמותר לשיווק חופשי במדינות רבות, הרי שבישראל המוצר הזה אינו חוקי, ולכן נראה על פניו שהחברה אינה עומדת בתקנות. ואולם, משום שהיחס ל-CBD אינו מחמיר כמו לחומרים הממסטלים, החליטה גם רשות ני"ע להתייחס אחרת לחברות העוסקות בפעילות זו. הרשות מחייבת את החברות להגיש חוות דעת משפטית שלפיה אין להן חשיפה פלילית בעקבות העיסוק שלהן בתחום ה-CBD בחו"ל, ובמידה ומוגשת חוות דעת כזו, הרשות לא תמנע מהן לפעול.

פעילות קנאביס לצורכי פנאי (כלומר, לא באמצעות מרשם רופא) אינה חוקית כאמור בישראל, אולם היא חוקית במדינות אחרות, ביניהן קנדה, מדינות מסוימות בארה"ב ואורוגוואי. במדינות רבות נוספות, אך לא בישראל, מותר השיווק לצרכים לא רפואיים של CBD.

חברות הפועלות בתחום קנאביס הפנאי כבר נסחרות בבורסות שונות ברחבי העולם, בעיקר בבורסות הראשית והמשנית בקנדה ובבורסות בארה"ב. הבורסות בארה"ב מאפשרות רישום של חברות שפעילותן בתחום קנאביס הפנאי רק מחוץ לארה"ב, משום שהחוק הפדרלי בארה"ב אינו מאפשר צריכה של קנאביס לפנאי, אף שחוקי המדינות השונות מאפשרים זאת.

התרת הנפקת חברות זרות בתחום הקנאביס בישראל עשויה להפוך את הבורסה בארץ למוקד בינלאומי עבור אותן חברות, נוסף על מעל עשר חברות ישראליות בתחום שכבר נסחרות בו היום.

הרשות מסבירה בהודעתה כי פעילות של חברה ישראלית בתחום קנאביס הפנאי בחו"ל, מהווה הפרה של החוק הישראלי. החוק אוסר על מכירת קנאביס לצורכי פנאי על ידי ישראלי, גם אם הפעילות אינה מבוצעת בישראל. לעומת זאת, חברה זרה שפועלת בתחום קנאביס הפנאי בחו"ל, אינה מפירה את החוק. עולים כאן כמה תרחישים סבוכים לגבי בעלות ישראלית באותן חברות ונושאי המשרה בהן.

לכן קבעה הרשות את הכללים הבאים: תאגיד זר שהתאגד מחוץ לישראל יוכל להנפיק בישראל אם הוא פועל במקום שבו פעילותו חוקית, ובתנאים הבאים: בעל השליטה אינו תושב ישראל; אם אין בעל שליטה, הרי שיש להקפיד שישראלי או תושב ישראל לא יחזיק מעל 5% ממניות החברה למעט משקיעים מוסדיים; המנכ"ל או סמנכ"ל הכספים לא יהיו ישראלים; לא יהיה רוב בהנהלה לישראלים או לתושבי ישראל. חברה שתעמוד בכללים הללו, תוכל להנפיק בישראל.

יש לציין כי נוסף על הזמנת חברות בינלאומיות לפעול בארץ, יש בכך הגבלה של פעילותן של חברות ישראליות שכבר נסחרות בתל אביב. חברות רבות מבין אלה מעוניינות לפעול במדינות שונות בחו"ל, ואף שרובן מכוונות תחילה לפעילות בתחום הרפואי, הציפיות של השוק בהחלט נשענו גם על האפשרות לשווק מוצרים ישראלים לשוק הפנאי.

מניות חברות הקנאביס הישראליות נפלו עם תחילת משבר הקורונה והגיעו לשפל בחודש מרץ, אולם התאוששו כאשר השוק החל להתרשם כי הקורונה אינה משפיעה על יכולתן של החברות לפעול, וכי גם הביקושים אינם נפגעים.

בהמשך קיבל התחום עוד דחיפה קדימה, כאשר רגע לפני פירוק הממשלה הקודמת חתם שר הכלכלה היוצא, אלי כהן, על תקנות יצוא הקנאביס מישראל. ואולם, היצוא בפועל עדיין לא החל, משום שגם משרד הבריאות צריך לאשר את היצוא עבור החברות השונות, ואז ישנו גם חסם אישור היבוא ואישור השיווק בכל אחת ממדינות היעד.