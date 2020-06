ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נשאל היום על ידי אחד מחברי מפלגתו, לעמדתו בנוגע לסיפוח או החלת הריבונות והאם הבריטים יגיבו באמצעות הטלת סנקציות על ישראל.

ג'ונסון התעלם מן החלק של הסנקציות אך השיב כי הוא רואה במהלך המוצע על ידי ישראל כ"הפרה של החוק הבינלאומי ואנחנו מתנגדים לכך באופן תקיף, ואנחנו ממשיכים להאמין בפתרון שתי המדינות".

