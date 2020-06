טוויטר עושה זאת שוב: הוסיפה אזהרה לציוץ של נשיא ארה"ב

טוויטר הצמידה אתמול תגית הזהרה לציוץ של הנשיא דונלד טראמפ שבו הוא הזהיר שאם המפגינים ינסו להקים "אזור אוטונומי" בוושינגטון די.סי, הם "ייתקלו בכוח רציני!".

"צירפנו הודעת אינטרס ציבורי לציוץ הזה בגלל הפרת מדיניות שלנו נגד התנהגות של ניצול לרעה, כשמדובר ספציפית על איום בנזק לקבוצה ניתנת לזיהוי", מסרה טוויטר. משתמשי האתר, כולל תומכי טראמפ, לא יוכלו לצייץ שוב את הציוץ הפוגעני שלו כתוצאה מכך.

There will never be an "Autonomous Zone" in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!