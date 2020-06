עשרות נשים ואנשים בתעשיית הגיימינג יצאו בהאשמות על הטרדות ותקיפות מיניות, אפליה מגדרית וסקסיזם אותן הן פרסמו במהלך סוף השבוע האחרון. ההאשמות נוגעות לגברים מכל התעשייה, בהם גיימרים, משפיענים ומנהלי סוכנויות טאנלטים וגם כותבים, עיתונאים ואנשי שיווק העובדים בתחום.

גל ההאשמות הנוכחי אינו הראשון בתעשיית הגיימינג. בשנת 2014 יוצרות משחקים ומבקרות העלו טענות כי תעשיית הגיימינג היא תעשייה סקסיסטית. אלא שהפעם, בעידן ה"מי-טו" התגובות הן שונות לחלוטין: ב-2014, לאחר שיצאו בהאשמות הללו, הנשים זכו לאיומים במוות ולהטרדות מיניות על כך שהעזו לצאת נגד התרבות הסקסיסטית של התעשייה. בגל הנוכחי, ההאשמות מרעידות את התעשייה.

ההאשמות מתפרסמות עד היום, מרביתן באנונימיות, בפלטפורמות חברתיות בהן טוויטר, יוטיוב וטוויצ' ובפלטפורמות בלוגים, והן רוכזו בקובץ מקוון ופתוח לציבור הרחב על ידי ג'סיקה ריצ'י, סטרימרית של משחקים מניו יורק. נכון למועד כתיבת שורות אלה, הקובץ מכיל למעלה מ-200 רשימות שכוללות את הכינוי של המאשים או המאשימה במדיה החברתית, את שמותיהם האמיתיים, במידה והסכימה לחשוף אותם, את תפקידם בתעשייה, ואת הקישור לפוסט בו פרסמו את ההאשמות.

לפי דיווח של הניו יורק טיימס, שעקב אחרי ההתפתחויות, ההאשמות החלו לזרום בעקבות ציוץ מחשבון טוויטר בשם Hollowtide. הציוץ הוביל לגל ציוצים של גיימריות אחרות שיצאו נגד אותו גיימר שידוע בכינויים Lono ו-SayNoToRage והאשימו אותו בהטרדות ותקיפות מיניות.

Everyone memes Lucky but theirs someone else at the top of the d2 directory who is a a bigger scum lord and people don’t even know the awful things they’ve done