הרולינג סטונז מאיימים על טראמפ: אם תשתמש בשירים שלנו בקמפיין - נתבע

קמפיין טראמפ השתמש בשיר You Can't Always Get What You Want של הלהקה המפורסמת בעצרת שקיים באוקלהומה בשבוע שעבר • גם בסבב הבחירות הקודם ב־2016 נוצל השיר לצרכי הקמפיין

דונלד טראמפ / צילום: Patrick Semansky, AP