שקט תעשייתי בתע"א: הסכם פרישה מרצון במקום פיטורים

הסכם בתעשייה אווירית; במקום פיטורים תצא לדרך תוכנית פרישה מרצון וארגון העובדים ישמור על שקט תעשייתי. בעקבות המגעים שהתנהלו בין יו"ר החברה הראל לוקר ובין מזכיר ועד עובדי התעשייה האווירית יאיר כץ נחתם הסכם שלפיו ההנהלה תמליץ לבורר להקפיא את ההחלטה להתייעלות בחטיבת התעופה, החלטה אשר התקבלה ב24 ביוני. בתקופת ההקפאה ארגון העובדים לא ינקוט בצעדים ארגוניים והצדדים יקדמו תכנית פרישה מרצון בעידוד ארגון העובדים במקום תוכנית ההתייעלות שההנהלה ביקשה ליישם דרך פיטורי 900 עובדים מחטיבת התעופה של החברה.

יאיר כץ, מזכיר ועד העובדים בתע"א / צילום: יונתן בלום

ההערכות הן כי במסגרת תוכנית פרישה מרצון יפרשו מהחברה מאות עובדים וכך המימון לתוכנית יבוא מתוך החיסכון העתידי. מדובר בהישג לא מבוטל לכץ שהכריז כי לא יאפשר פיטורי עובדים בחברה ואף כינה את המהלך עליו הכריזה ההנהלה כ"החלטה מנותקת". במסר ששלח לעובדים עם החתימה כתב כץ: "כידוע, בערבו של תשעה באב נהוג שלא לשמוח יתר על המידה, אבל באם ישנה בשורה טובה חשוב לשמוח ולהתברך בה. את המסר חתם באמירה "עוצמה אנושית במיטבה".

כאמור, בסוף חודש יוני דירקטוריון התעשייה האווירית הודיע כי בכוונתו לפטר עד 900 עובדים מחטיבת התעופה של החברה על רקע ההערכות כי ענף התעופה האזרחית צפוי להיכנס למיתון כבד בתקופה הקרובה כתוצאה ממשבר הקורונה. חטיבת התעופה היא היחידה הגדולה ביותר בתעשייה האווירית במונחי כוח אדם ומועסקים בה כ-5,000 עובדים, יחידה זו נחשבת ליחידה בעלת שיעורי הרווחיות והביצועים הכלכליים הנמוכים ביותר. מזכיר ועד העובדים יאיר כץ תקף את ההחלטה בחריפות וטען כי ההנהלה מנצלת את משבר הקורונה למהלך הדרמטי הזה. מאז דנו הצדדים בהמרת ההחלטה לפיטורי העובדים בהצעה לפרישה מרצון עד להסכם שהבשיל כאמור.

מצנח הזהב:

הבמאי המיתולוגי אהרון קפלן, המוכר גם בעבר ככוכב תוכנית לימוד האנגלית Here we are, מונה למנהל יחיד ההפקה והבימוי ב-Kendago, חברת פרסום המתמחה בקמפיינים דיגיטלים של direct response. קפלן אמור לצקת תוכן קריאטיבי להצעות המכר.

ענת ביין-לובוביץ'

רו"ח מיכל לשם, לשעבר מנהלת הכספים של קבוצת פז, מונתה למבקרת הפנים הראשית של קבוצת הפניקס. בעברה שימשה לשם בתפקידים שונים בחברת הביטוח מגדל. לשם, שתצטרף ב-1 בספטמבר (כפוף לאישורו של הממונה על רשות שוק ההון)\ תחליף בתפקיד את רו"ח שמואל רוזנבלום, שביקש באחרונה לסיים את כהונתו.

יותר דיווחים, יותר טוב?

השבוע ערכה הוועדה לזכויות הילד בכנסת, דיון בנושא התמודדות עם בריונות ברשת בקרב ילדים ובני נוער. ד"ר נאוה כהן אביגדור, ראש תחום בכירה למידע, מחקר ושיתופי פעולה, במערך מאו"ר (מניעת אלימות ופשיעת רשת) של המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, אמרה כי בכל חודש השנה, מספר הפניות שהתקבל היה כפול מבחודש המקביל בשנת 2019".

בהינתן נתונים אלה, נשאלת השאלה האם העלייה בכמות הנתונים הדיווחים מעידה על עלייה זהה בכמות האירועים? לשאלת "גלובס" השיבה כהן אביגדור כי "הדיווחים פותחים אירועים, לכן אני מדברת על הכפלת מספר המקרים שנפתחו בהשוואה ל-2019. המדיניות של השרה לחיזוק וקידום חברתי, אורלי לוי-אבקסיס, היא להרחיב את השת"פ ולהעצים את הקהילה בהתמודדות עם אלימות ברשת. היום האפשרות לפנות למוקד הטלפוני 105 היא טלפונית בלבד. ואנחנו עושים הכל כדי שבעתיד ניתן יהיה לפנות גם באופן מקוון. ככל שנעשה את העבודה טוב יותר, נראה עלייה נוספת בהיקף הפניות".

אורנה היילגר, מנהלת נטיקה (נט-אתיקה) באיגוד האינטרנט, מדגישה בשיחה עם "גלובס" שיש פה גם בשורה טובה כלשהי, היות שיש יותר דיווחים, והדבר לאו דווקא נמצא בהתאמה לכמות האירועים בפועל. "ישראל, באופן כללי נמצאת בתת-דיווח", אומרת היילגר. "תת הדיווח חל על כל האוכלוסיות - מבוגרים וילדים. היום, כשמדווחים, זה ל-105, למשטרה או לקו החם של איגוד האינטרנט. כן, הדיווח הולך ומשתפר עם עליית 105. אבל לשיטתי אני טוענת שהעלייה בדיווחים לאו דווקא מעידה על עלייה במקרים. בקורונה למשל, הבריונות ברשת פוחתת בקרב ילדים, כי אין מפגשים וחיכוכים פיזיים. יש יותר חשיפה לסכנות רשת אחרות, אבל בריונות כבריונות דווקא פוחתת".

חדשות טובות:

באזור התעשיה בני יהודה ברמת הגולן נערך באחרונה כנס תעסוקה, בו השתתפו החברות אנלייט, מנרב, נקסטקום ו-GE, בשיתוף החברה הכלכלית גולן. החברות מגייסות כ-60 עובדות ועובדים לטובת פרויקטי אנרגיה מתחדשת באזור.