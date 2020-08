ההלוואה מתרחקת מקודאק: התאגיד האמריקאי הפדרלי למימון ופיתוח בינלאומי (DFC) שהודיע לפני כשבועיים כי חברת קודאק תזכה להלוואה בהיקף של 765 מיליון דולר, הודיע בציוץ בטוויטר כי הוא עוצר בינתיים את העברת הכסף. זאת עד שתתבצע בדיקה של הטענות שעלו נגד החברה, לפיהן החברה הדליפה את המידע על ההלוואה לפני מועד ההודעה הרשמית, דבר שהוביל לזינוק במנייה ולגריפת רווחים מצד בכירים בחברה.

On July 28, we signed a Letter of Interest with Eastman Kodak. Recent allegations of wrongdoing raise serious concerns. We will not proceed any further unless these allegations are cleared.