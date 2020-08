גדולי האומה? בבית הלבן ביררו איך מוסיפים את טראמפ להר ראשמור

עוזרים בבית הלבן פנו אל מושלת דרום דקוטה, כריסטי נום, בשנה שעברה בשאלה מהו ההליך של הוספת עוד ראשי נשיאים להר ראשמור - כך דיווח ה"ניו יורק טיימס".

לפי מקור מוכר ששוחח עם הטיימס, נום קידמה לאחר מכן את טראמפ כשהוא ביקר בדקוטה לרגל יום העצמאות האמריקני ב-4 ביולי עם העתק של הר ראשמור בגובה 1.30 מטר שכלל את פניו.

נום ציינה בעבר את "חלומו" של טראמפ להוסיף את פניו להר ראשמור, הפיסול מימי הנשיא קוליג' (1923-1929) שמציג את פניהם של הנשיאים ג'ורג' וושינגטון, תומאס ג'פרסון, אברהם לינקולן ותיאודור רוזוולט.

במפגש הראשון ביניהם במשרד הסגלגל בבית הלבן, נום וטראמפ שוחחו על פסלי הנשיאים, ונום חשבה תחילה שטראמפ מתלוצץ. "התחלתי לצחוק", היא אמרה, אך מיד הרצינה כשהבינה ש"הוא לא צחק, והיה רציני לגמרי".

"הוא אמר, 'כריסטי, בואי הנה. תלחצי לי את היד, ולחצתי לו, ואמרתי, 'אדוני הנשיא, אתה צריך להגיע מתי שהוא לדרום דקוטה. יש לנו את הר ראשמור'". ואז לדברי המושלת הוא אמר "את יודעת שזה החלום שלי שפני יופיעו על הר ראשמור?".

בציוץ בטוויטר, טראמפ ביטל את הדיווח של "ניו יורק טיימס" ו-CNN שהדהדו אותו, וטען כי מדובר בפייק ניוז. יחד עם זאת הוסיף טראמפ. "בהתייחס לכול הדברים שהשגתי ב-3.5 השנים הראשונות, כנראה יותר מכל נשיא אחר, זה נשמע לי כמו רעיון מצוין".

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw