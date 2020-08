שיחה ראשונה בין שרי החוץ של ישראל ואיחוד האמיריות

שר החוץ גבי אשכנזי שוחח היום עם עמיתו שר החוץ של איחוד האמירויות, שיח' עבדאללה בן זאיד. לפי הודעת משרד החוץ, השניים החליטו במשותף על הקמת ערוץ קשר ישיר ביניהם לקראת החתימה על הסכם נורמליזציה בין שתי המדינות וקבעו להיפגש בקרוב.

בהודעת משרד החוץ של איחוד האמירויות בעקבות השיחה בין שני שרי החוץ נמסר על חנוכת קווי תקשורת ישירים בין שתי המדינות. דוברת משרד החוץ של האיחוד, הנד אל עוטאיבה, צייצה כי "הוד מעלתו שייח 'עבדאללה בן זייד, שר החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי, והוד מעלתו גבי אשכנזי, שר החוץ לישראל, חנכו את קווי התקשורת בין איחוד האמירויות למדינת ישראל, והחליפו מזל טוב ואישרו את המחויבות להשגת תנאי הסכם השלום בין שתי המדינות במטרה לקדם את השלום והפיתוח האזורי".

HH Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE FM and HE Gabi Ashkenazi, Israeli FM, today inaugurated a phone link between the United Arab Emirates and the State of Israel, and exchanged greetings following the historic Peace Accord signed by the two countries. pic.twitter.com/3DC5tLV8J0