שר החוץ הסעודי, הנסיך פייסל בן פרחאן, נמצא היום (ד') בברלין ובמהלך מסיבת עיתונאים ביחד עם שר החוץ הגרמני, הייקו מאס, התייחס בן פרחאן לראשונה להתפתחויות האיזוריות. לדבריו, ערב הסעודית מחויבת להשגת שלום, כאופציה אסטרטגית, באופן המבוסס על היוזמה הסעודית.

#Berlin | FM Prince @FaisalbinFarhan: Saudi Arabia considers Israel's unilateral policies of an annexation and building settlements as an illegitimate and detrimental to the two states solution pic.twitter.com/PTkSgl9Y48