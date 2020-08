נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קרא להחרים את מוצרי חברת גודייר צמיגים וגומי אמש (ד') בתגובה לדיווחים שהחברה הראתה לעובדים שיקופית שאוסרת על הופעה בפריטי לבוש פוליטיים, כמו כובעי "להחזיר את אמריקה לגדולתה" המזוהים עם הנשיא.

טראמפ כתב בטוויטר: "אל תקנו צמיגים של GOODYEAR - הם הודיעו על איסור על כובעי MAGA (ר"ת של "להחזיר את אמריקה לגדולתה"). קנו צמיגים טובים וזוולים יותר!".

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).