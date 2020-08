החנות החדשה שאפל מתכננת להקים בסינגפור תצוף על מים

בעוד מגפת הקורונה מכריחה עסקים רבים לסגור דלתות, ענקית הטק אפל הכריזה כי היא מתכננת לפתוח חנות אפל חדשה בסינגפור שככל הנראה תצוף על מים.

החנות החדשה תמוקם בתוך בועת ענק שתואר בלילה, ותוצב בחזית המים של עיר המדינה סינגפור. החנות תיקרא "אפל מרינה ביי סאנדס" על שם קומפלקס המלונות שהיא תהיה חלק ממנו.

