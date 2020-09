מספר מקרי הקורונה במדינות דרום-מערב אירופה ממשיך לעלות בחדות בימים האחרונים, והרשויות נאבקות להאט את התפשטות המגפה באמצעות הגבלות על התקהלויות, פעילות עסקים וחובת לבישת מסיכות, על רקע החזרה ללימודים והשיבה לעבודה אחרי חופשת הקיץ.

בצרפת נרשמו ביממה האחרונה יותר מ-7,000 חולים, בספרד יותר מ-4,500 חולים וגם בבריטניה, שעד כה חמקה מהזינוק האירופי במספר מקרי הקורונה החדשים, נרשמו כ-3,000 מקרים ביממה האחרונה. בחלק מהמדינות מספר הנדבקים כעת שווה או עובר את מספר הנדבקים בשיא המגפה באפריל, אך נתוני התמותה נמוכים משמעותית. בסך הכל נרשמו אתמול בכל מדינות אירופה כ-33 אלף מקרים חדשים, בהשוואה ל-27 אלף לפני שבועיים, וכ-19 אלף לפני חודש (לפי נתוני אוניברסיטת ג'ונס הופקינס).

שתי מדינות ניצבות כרגע במרכז החששות האירופיים - צרפת וספרד. בצרפת, כשבוע אחרי חידוש הלימודים בבתי הספר ובגנים, יותר מרבע מהמדינה מוגדרת כ"אדומה" (28 אזורים מתוך 100), כולל הבירה פריז שנחשבת כעת למוקד התפרצות משמעותי. הגדרה זו מאפשרת לרשויות המקומיות להגביל את ההתקהלויות, לצמצם את התחבורה הציבורית ואפילו להטיל סגר על שכונות ואזורים, כדי למנוע מהנגיף להתפשט. בין הערים שהתווספו ביממה האחרונה לרשימת האזורים האדומים - ליל ושטראסבורג. בפאריז שוקלות הרשויות להטיל חובת לבישת מסיכה גורפת, גם בחוץ, בכל האזורים.

מה שמדאיג את הרשויות בצרפת היא העובדה כי כ-200 מתוך קרוב ל-500 מוקדי התפרצות אותרו בבתי אבות ובמתחמי דיור מוגן, והחשש הוא לגל של תחלואה קשה בקרב הקשישים במקומות דיור אלה. עד כה, הרשויות נמנעות מלדון בסגר נוסף, ומסתפקות ב"תוכנית הרמזור" שגיבשו והפעילו לאחר הסגר הקודם. ממוצע המקרים ליום בשבוע האחרון במדינה עמד על 6,700. יותר מ-200 אלף בני אדם עדיין מוגדרים כחולים, לפי נתוני אוניברסיטת ג'ונס הופקינס.

בספרד נרשמו כ-4,500 חולים ביממה האחרונה, וקרוב למחצית מהם מאזור מדריד. הרשויות בבירת ספרד הודיעו כי החל מהיום ימנעו התקהלויות של יותר מעשרה בני אדם ויפחיתו את מספר האנשים שיורשו להשתתף בטקסים דתיים. בהלוויות, חתונות והטבלות יוגבל המספר ל-50 לכל היותר אם האירוע מתרחש בחוץ ול-25 לכל היותר אם הוא מתרחש בחלל סגור. מספר הלקוחות בחללים סגורים בבארים ובמסעדות יופחת ל-50% מהקיבולת.

LOOK: Spanish authorities use helicopter to remind people to follow health protocols in the island of Mallorca. pic.twitter.com/pFV4fWkYpI