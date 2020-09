ישראל תהפוך ביום שישי הקרוב למדינה הראשונה במערב שנאלצת להטיל סגר כללי נוסף במטרה להתמודד עם התפרצות מגפת הקורונה, וכלי התקשורת באירופה ובעולם העניקו ביממה האחרונה לתקדים הישראלי תשומת לב רבה. "ישראל נסגרת מחדש", הכריז היום ה"שפיגל" הגרמני, שציין כי ההחלטה על כך התקבלה אתמול בממשלה על רקע "שיא של מספר מקרי קורונה שנרשם במדינה", וכי בתי הספר ו"חלקים גדולים מהמשק" יהיו סגורים בשל הגל השני של הקורונה החל מיום שישי הקרוב. רוב כלי התקשורת בגרמניה ציטטו את דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "מנהלי בתי החולים נופפו בדגל האדום" כסיבה להטלת הסגר.

Israel to enter lockdown again as second wave of Covid-19 surges https://t.co/DPOYMGJa4Y - Financial Times (@FT) September 13, 2020

כלי התקשורת התמקדו בכך שהתקופה בה הוטל הסגר חופפת לתקופת החגים הישראלים. "ישראל תחגוג את ראש השנה תחת סגר", כתב ה"ניו יורק טיימס". "מומחים הזהירו כי אחרי יום כיפור, כשיהודים רבים מגיעים לבתי הכנסת מספר הנדבקים יכול לזנק עוד יותר", כתב ה-FAZ מפרנקפורט. רוב כלי התקשורת באירופה גם הזכירו את התפטרותו של שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן, במחאה על הגבלת התפילות כתוצאה מהסגר. "ההחלטה להטיל את הסגר יצרה מתח פוליטי רב בקואליציה שכבר כעת היא בלתי-מתפקדת ברובה", דיווחה רשת החדשות הבריטית "סקיי ניוז", "והדיונים על ההחלטה נמשכו כשבע שעות".

Israel will be returning to a nationwide lockdown for at least three weeks, starting on Friday. The public and private sectors will continue to work, but citizens’ movements will be restricted to within 500 meters of home. https://t.co/OzrgistDFI pic.twitter.com/YUpBR3LIhk - The New York Times (@nytimes) September 13, 2020

"ישראל הפכה למדינה המפותחת הראשונה שמטילה מחדש סגר", כתב ה"גרדיאן" הבריטי, שעל פי סוכנות הידיעות "רויטרס" דיווח כי הישראלים יוגבלו לטווח של 500 מטר מבתיהם, אך יורשו לנסוע לעבודה כרגיל. "בתי ספר וקניונים יהיו סגורים, אך סופרמרקטים ובתי מרקחת יישארו פתוחים", נכתב. ה"לה-מונד" דיווח כי הסגר הוכרז אחרי ש"סגר מקומי על 40 ערים בסיכון לא עבד" (למרות שהוטל רק לפני כשבוע, א"א). "עוצר ברחבי ישראל החל מיום שישי", דיווח ה"סטנדרט" באוסטריה, שבעצמה מתמודדת עם תחילתו של גל שני, כפי שהזהיר אתמול הקאנצלר סבסטיאן קורץ.

Israel, "the first developed country to impose a 2nd national lockdown" https://t.co/jjUUwDtvih

by @felschwartz @DovLieber

It is now 2nd globally in new cases/capita.

And joined by France and Spain as having achieved near full suppression, but now with a substantial rebound pic.twitter.com/v0LGFNWnln - Eric Topol (@EricTopol) September 14, 2020

גם בספרד, המתמודדת עם גל תחלואה שני משמעותי, אך שבה ראש הממשלה ושר הבריאות שבו והבהירו בשבועות האחרונים כי אינם שוקלים בשלב זה הטלת סגר כללי או הכרזה על מצב חירום, זכו החדשות לגבי התקדים הישראלי למקום מרכזי. "כדוגמה ומופת למדינות אחרות, ישראל הצליחה להתגבר על הגל הראשון של המגפה כמעט ללא השלכות בריאותיות", כתב "אל פאיס" ממדריד, "אבל הגל השני של הקורונה מאיים כעת לרסק את מערכת הבריאות שלה". כמה מחוזות בספרד ביקשו בעבר מהתושבים להישאר בבתים באופן וולונטרי, וכמה סגרים מקומיים הוטלו על מקומות התפרצות משמעותיים, אך סגר כללי כמו זה שהוכרז בישראל לא נשקל.