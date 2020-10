לפני זמן קצר הנשיא טראמפ דיווח כי הוא ורעייתו מלניה, יצאו חיוביים לבדיקות הקורונה.

אמש דווח כי הופ היקס, יועצת לנשיא טראמפ, נדבקה בקורונה. לפי הדיווח, היקס התלוותה לטראמפ בנסיעתו במטוס "אייר פורס 1" לעימות בקליבלנד ביום ג' ולעצרת בחירות במינסוטה ביום רביעי האחרון.

טראמפ נמצא בגיל הסיכון, בן 74. במשך חודשים טראמפ זלזל במחלת הקורונה. הוא טען שהמחלה היא לא פחות מ"Hoax", כלומר הונאה. הוא המשיך עד השבוע לקיים עצרות בחירות בהן אנשים משתתפים ללא מסיכות וללא ריחוק וכאשר נשאל על כך, השיב כי הוא נמצא על הבמה בריחוק.

בנוסף הוא התנגד חודשים ארוכים לעטיית מסיכת פנים והציע שלל רעיונות רפואיים לא אחראים כולל הזרקת הידרוכלורוקווין וסיפר על תרופות שהוא עצמו נוטל כמנע.

בשל ההודעה והתבודדות טראמפ לא יוכל לקיים עצרות בחירות וספק אם העימות הבא בין טראמפ לביידן האמור להיערך ב-15 באוקטובר ימשיך כמתוכנן.

כתוצאה מהחדשות, ירידות במסחר המקדים בוול סטריט.

על החדשות הודיע לא פחות מהנשיא עצמו בחשבון הטוויטר שלו וכתב: "נעבור את זה ביחד".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!