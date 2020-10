טראמפ הודיע כי ישתחרר הלילה מבית החולים: "מרגיש טוב מאוד"

נשיא ארה"ב הודיע היום כי יעזוב את בית החולים וולטר ריד הלילה (ב-1:30 שעון ישראל). זאת שלושה ימים בלבד אחרי שאושפז בבית החולים כדי לקבל טיפול בנגיף הקורונה. בציוץ כתב טראמפ כי הוא "מרגיש טוב מאוד. אל תפחדו מהקורונה".

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

דקות לפני שהודיע כי הוא צפוי להשתחרר, טראמפ הגן על החלטתו לצאת לסיבוב קצר מחוץ לבית החולים אתמול. מומחי בריאות ביקרו את המעשה, מאחר שטראמפ עדיין עשוי להיות מדבק והנסיעה הקצרה ברכב סיכנה את אנשי הביטחון שליוו אותו.

טראמפ צייץ כי "מדווח שהתקשורת כועסת כי נסעתי ברכב הממוגן כדי להגיד תודה למעריצים והתומכים שלי, שעומדים במשך שעות ואף ימים מחוץ לבית החולים כדי לתמוך בנשיא שלהם. אם לא הייתי עושה את זה, התקשורת הייתה אומרת שאני חצוף!".

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!