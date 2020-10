בחסות הקורונה: "הרוצח" הישן הפך למשחק הסלולר החם בעולם

המשחק Among Us אמור היה לשקוע אל תהום הנשייה של משחקי המחשב והסלולר. המשחק, שפותח על ידי סטודיו עם מפתח אחד ושני מעצבים בלבד במדינת וושינגטון, ארה"ב, זכה לקבלת פנים צנועה מאוד כשיצא במקור ביולי 2018. באותם ימים רק 30 משתמשים בממוצע ששיחקו בו זמנית במשחק. "אנחנו ממש גרועים בשיווק", הסביר לימים מעצב המשחק מרקוס ברומאנדר את חוסר ההצלחה.

על אף התוצאות הנמוכות, הצוות המשולש החליט להשתמש בחסכונותיו מעבודות קודמות כדי להמשיך לשמור את המשחק באוויר ולשחרר עדכונים, לפעמים אפילו בתדירות של פעם בשבוע, על סמך המשובים שקיבלו מהמשתמשים המועטים. "נשארנו עם Among Us הרבה יותר ממה שהיינו צריכים על סמך השיקולים העסקיים", הודה המפתח פורסט וילארד בראיון בחודש שעבר, "רצינו לנטוש והיינו צריכים לנטוש מספר פעמים". במקרה הזה ההתמדה השתלמה, כשנגד כל הסיכויים הפך Among Us לאחד המשחקים החמים ביותר בעולם בחודשים האחרונים.

מתוך המשחק "Among Us" / צילום: צילום מסך, גלובס

רוצח שקט מתהלך בינינו

Among Us מתרחש בחללית, כשצוות השחקנים נדרש לבצע שורת משימות המפוזרות לאורכה. אלא שאחד או יותר מהשחקנים הם בכלל מתחזים שתפקידם לחבל בסתר בפעולת החללית ולרצוח את שאר אנשי הצוות. אנשי הצוות ינצחו במשחק כאשר ישלימו את כל משימותיהם או יזהו את כל המתחזים, בעוד המתחזים יוכרזו מנצחים אם ירצחו מספיק אנשי צוות או יחבלו בחללית באופן הרסני.

החללית והמשימות הם התפאורה, אך האקשן האמיתי במשחק מתרחש בחדר ישיבות. כאשר מתגלה גופה או כשאחד מהשחקנים מחליט להכריז על ישיבת חירום, המשחק מכנס את השחקנים יחד כדי להחליט מיהם המתחזים הרוצחים הפועלים בקרבם. ההחלטה מתחילה בדיון פתוח בו מוחלפות האשמות, שקרים והתנצחויות, כשכל שחקן מתחנן להוכיח את חפותו ולהטיל את האשמה על מישהו אחר. הכול מסתיים בהצבעה בין המשתתפים על מיהו הרוצח, כשהנבחר נבעט החוצה גם אם לא ביצע שום פשע.

אם כל זה נשמע לכם מוכר, אתם ממש לא טועים. Among Us מתבסס על משחק החברה הוותיק והטוב "הרוצח" (הידוע גם בשמות מאפיה והעיירה). המשחק הומצא במקור ב-1987 בברית המועצות על ידי דימטרי דוידוביץ, סטודנט צעיר לפסיכולוגיה באוניברסיטת מוסקבה, ומאז קנה פופולריות כמשחק סלון אמוציונאלי ברחבי העולם. Among Us אינו האדפטציה הראשונה של משחק הרוצח לעולם הדיגיטלי, אך בעוד האופציות הקודמות פשוט הוסיפו ממשק שאיפשר לשחק את המשחק הבסיסי אונליין, במקרה הנוכחי מדובר על שילוב בין הרוצח לבין משחק פעולה ממוחשב אמיתי. Among Us ניתן להורדה חינם לסמארטפון, אך כדי לבטל את הפרסומות בין המשחקים צריך לשלם 2 דולר. גרסת ה-PC של המשחק עולה 5 דולר.

ההתפרצות העולמית הגיעה גם לישראל

החלטה אחת של מפתחי המשחק שהתגלתה כמשמעותית במיוחד, הייתה לתרגם אותו לשפות נוספות כמו קוריאנית, פורטוגזית ורוסית. אף ש-Among Us פותח כאמור בארה"ב, הפריצה שלו התחילה דווקא בקרב קהילת הגיימרים בדרום קוריאה ומשם התרחבה למקסיקו וברזיל.

ההצלחה במערב הגיעה רק בסוף יולי, כאשר סטרימרים פופולריים בפלטפורמת טוויץ' ולאחר מכן יוטיוברים מפורסמים כמו PewDiePie בעל 107 מיליון העוקבים, החלו לשדר את עצמם משחקים ב-Among Us. לפי נתוני חברת המחקר SensorTower, במהלך חודש אוגוסט קפץ מספר ההורדות של המשחק ל-18.4 מיליון, זינוק של 661% בהשוואה ליולי. במחצית הראשונה של ספטמבר כבר נוספו עוד 42 מיליון הורדות חדשות. על פי הסטודיו המפתח InnerSloth, המשחק חצה את 100 מיליון ההורדות ורושם כ-60 מיליון משתמשים יומיים פעילים. בסוף השבוע האחרון של ספטמבר נשבר שיא של 3.8 מיליון משתמשים ששיחקו בו זמנית ב-Among Us, מרחק אדיר מ-30 השחקנים שהיו בהתחלה.

פריצה מאוחרת

האופציה הבסיסית היא לשחק ב-Among Us עם משתמשים אקראיים אחרים בתוך האפליקציה, אך אז הדיונים בין השחקנים סביב זהות הרוצח מוגבלים להתכתבות בצ'אט המובנה, בו כבר נוצרה שפה פנימית עם מילות קוד כמו Sus, שמסמלת תחושת בטן לא מבוססת לגבי שחקן אחר. בכל זאת כדי באמת ליהנות מהמשחק צריך להוסיף אופציה לנהל דיוני הדחה קוליים, דרך זום או באמצעות אפליקציית דיסקורד, יישום לקהילת הגיימרים שמאפשר שיחת אודיו או וידיאו בזמן המשחק. דיסקורד עצמה שברה מדי יום במהלך ספטמבר שיא הורדות, פשוט בגלל שהיא כלי משלים אידיאלי ל-Among Us.

המשחק תפס חזק גם בישראל. איתמר רייב, בן 10, גילה את המשחק בשיטוט ברשת לפני שבועיים בערך ומאז הוא משחק חצי שעה-שעה ביום. "לפעמים אני משחק עם זרים ולפעמים עם חברים, תוך כדי שאנחנו מדברים בטלפון או מתכתבים בצ'ט. זה פחות משנה לי אם הם חברים או לא, אלא אם הם שחקנים ברמה גבוהה. אני שחקן ברמה גבוהה וכבר די מכיר את המשימות בעל פה", אומר רייב. "זה משחק מותח מאוד כי אתה אף פעם לא יודע מי הרוצח ואני אוהב מאוד את הסגנון שלו".

אולם Among US הוא ממש לא רק משחק לילדים. "אני חבר בקבוצת וואטסאפ שיש בה אנשי הייטק מכל החברות הגדולות בישראל ולחלק מהחברים שם יש אפילו מעגלים קבועים שהם משחקים בהם", אומר יאיר קיבייקו, סמנכ"ל השיווק של סטודיו עיצוב המוצר Prime, שנכנס גם הוא לעניין. "זה קודם כל משחק חינמי וגם כזה שהפרסומות בו לא מעיקות, לא מסוג המשחקים שאתה צריך לשלם כדי להתקדם בהם. הקונספט של המשחק בו מבצעים משימות ביחד אבל בו בזמן חושדים בכל השאר, יש בזה משהו שמרגיש ממש כמו משחק סלון. אני חושב שזה מצליח לגרום לאנשים להרגיש קצת יותר קרובים אחד לשני".

כבר לא ישקיעו מהחסכונות

הפריצה המאוחרת של Among Us היא עדות לכוח האדיר של סטרימרים עתירי מעריצים בטוויץ וביוטיוב, שיכולים להזניק קדימה משחק אלמוני, אך הפריצה הזאת מושפעת ללא ספק גם מאירוע ויראלי אחר - מגפת הקורונה. במקור נועד Among Us לאכלס משחק מקומי של קבוצת חברים המשחקים זה לצד זה דרך Wi-Fi מקומי, אך לאורך הזמן הוסיפו המפתחים אופציה לשחק עם חברים מרוחקים דרך הרשת - החלטה שהפכה את המשחק לאופציה רלוונטית במיוחד לימי הסגרים והריחוק חברתי של הקורונה. Among Us הוא כנראה התחליף הכי מוצלח לערב משחקי קופסה ביתי עם חברים בימים של סגר. חוץ מזה, בתקופה פרנואידית בה כל אחד מסביבנו יכול להיות חולה קורונה פוטנציאלי, כנראה שאין מתאים יותר מאשר משחק המתמקד באיתור הרוצח הפועל מאחורי גבך.

מפתחי המשחק, שנראה כי הם המופתעים העיקריים מהצלחתם הפתאומית, תכננו במקור לעבור לעבוד על גרסת המשך ל-Among Us, אך לאור הפופולריות הגואה הודיעו בשבוע שעבר כי יתמקדו במקום בשיפור הגרסה הקיימת. אף שהמשחק זוכה לביקורות טובות ממשתמשים, הוא סובל מבעיות יציבות והתמודדות עם עומסים, שגורמים לעיתים לניתוקים וקושי להתחבר. מעבר לכך ברשת נפוצו לא מעט דיווחים על שחקנים שהצליחו לפרוץ למשחק ולהשיג יתרון על עמיתיהם. המשחק סובל גם מחוסר גיוון בתוכן כאשר כרגע יש רק שלוש זירות בהן ניתן לשחק ומלאי המשימות מוגבל.

יצירת תוכן מגוון יותר והוספת פיצ'רים חדשים הם צעדים קריטיים כדי שהמשחק ישרוד מעבר ל-15 דקות התהילה להן זכה בחסות הקורונה. הצוות המפתח ב-InnerSloth כבר לא צריך להסתמך על החסכונות כדי להשקיע בפיתוחים חדשים כמו בעבר, כאשר לפי ההערכות המשחק רשם הכנסות בסך 4.5 מיליון דולר מרכישות בתוך האפליקציה רק באוגוסט ובספטמבר.