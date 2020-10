בסולט לייק סיטי, יוטה, הסתיים לפנות בוקר העימות בין המועמדים לתפקיד סגני הנשיא, בין מייק פנס סגן - הנשיא המכהן מן המפלגה הרפובליקנית - וקמלה האריס, המועמדת מטעם המפלגה הדמוקרטית. בניגוד לעימות הנשיאותי הראשון לפני כשבוע השיח בין הצדדים הלילה היה שפוי ואדיב.

קמילה האריס ומייק פנס בעימות לתפקיד סגני הנשיא / צילום: AP Photo, AP

את העימות הנחתה העיתונאית סוזאן פייג׳ מן העיתון USA Today והיא הזהירה את המועמדים ואת הקהל בפתח הדברים כי עליהם להקפיד על כללי השיח. עוד הזהירה את הקהל שעליהם לעטות מסכות בכל עת ולא להפריע במהלך הדברים. בארה"ב נמצאים עדיין בטראומה מן העימות הקולני והמביש של לפני שבוע, בו הנשיא טראמפ (בעיקר הוא) לא איפשר לג׳ו ביידן להשלים משפט.

הפעם, הצדדים הפריעו פחות אחד לשנייה, אולם מיעטו להשיב לשאלות של המנחה ובחרו להציף מידע ומשפטי מפתח מנוסחים מראש מטעם עצמם. בעידן בו אין אירועי קמפיין ומפגשים ישירים עם הקהל, עימות כזה עם מיליוני צופים הוא הזדמנות חד פעמית לחדד מסרי קמפיין.

מרבית העימות עסק במגפת הקורונה והתמודדות הממשל עם האתגר הגדול. האריס האשימה את הממשל במחדלים רבים, והעדרה של תוכנית כוללת להיחלצות מן המצב. פנס האשים את ביידן ב"פלגיאט" - כלומר העתקת התוכנית של הממשלה לטיפול במגפה.

ברגעים מעטים של העימות, התייחסו המועמדים לנושאי מדיניות חוץ. פנס צירף איתו לאולם העימות את הוריה של קיילה מולר, שנרצחה על ידי דאע"ש ב-2015 בסוריה. הוא תקף את ביידן על כך שלא עשה יותר כדי להציל את חייה. "כאשר ביידן היה סגן הנשיא, היתה לו האפשרות לעשות יותר להצילה. זה שובר את לבי לחשוב על כך, כי הצבא הציג תוכנית לנשיא אובמה. הם ידעו על מקום הימצאה".

ב-2015 אובמה תכנן מבצע לחילוץ מולר, אבל הטרוריסטים העבירו אותה מקום. בהמשך, מבצע חיסולו של אל-בגדידי, שבוצע על ידי טראמפ כונה Operation Kayla.

האריס הגיבה לאישומי פנס באמצעות תנחומים למשפחתה, ועברה לציין את כל הפעמים שטראמפ זלזל בחיי חיילים, כמו באירוע בבית הקברות לחללי הנייבי בצרפת ב 2018 והזכירה את הכינויים שטראמפ הצמיד לג׳ון מקיין, על כך שהיה "לוזר" כיון שנפל בשבי בוויטנאם.

במרבית העימות, פנס היה נראה נשיאותי, רהוט ואדיב. העימות היטיב עמו באופן אישי, אך יתכן שגם הציג בפני האמריקאים את ההבדל החד בין פוליטיקאי מכבד ונעים הליכות לבין הנשיא האמריקאי טראמפ. האריס לעומת זאת, נראתה חסרת בטחון בחלקים מסוימים ואף משתהה במתן תשובות. יחד עם זאת, מספר פעמים היא העירה כי על פנס לאפשר לה לסיים לדבר, ותקפה את המדיניות של הממשל באמירות קשות.

הסקרים האחרונים מראים יתרון למפלגה הדמוקרטית, הן בסקרים ברמה הלאומית וגם בסקרי המדינות המתנדנדות, שם ביידן מוביל ברוב המקומות, אך בפער שהוא מעט יותר קטן מאשר הפער הלאומי (ואת הבחירות מנצחים ברמה המקומית ולא הלאומית).

גם הנושא של איראן ויחסי החוץ של ארה"ב עלה במהלך העימות. האריס ציינה שהיא למדה מג׳ו ביידן שיחסי החוץ הם עניין של מערכות יחסים והאשימה את ממשל טראמפ בהסתגרות. הדוגמה שלה הייתה עזיבת ההסכם עם איראן, אשר לדבריה הוביל למצב בו איראן חזרה להעשיר אורניום ולהיות מסוכנת יותר. בתשובה, פנס העלה את מערכות היחסים המצוינות של טראמפ עם מדינות בנות ברית, כמו ישראל ונתן כדוגמה את העברת השגרירות האמריקאית לירושלים כאקט התומך בבנות הברית של ארה"ב.

כמו לפני שבוע, גם פנס נשאל על העברת סמכויות הממשל האמריקאי, במקרה שהוא וטראמפ יפסידו ופנס התחמק והשיב כי הוא בטוח שהם יהיו המנצחים של מערכת הבחירות. "אם שואלים על קבלת תוצאת הבחירות, אני חייב להזכיר שהמפלגה הדמוקרטית הקדישה את השנים האחרונות לניסיונות לסכל את תוצאת בחירות 2016, תוך שהם מנסים להדיח את הנשיא בגלל שיחת טלפון", אמר פנס.

כאשר האריס נשאלה מה ביידן והיא יעשו אם טראמפ יסרב להעביר את סמכויות הממשל, גם היא התחמקה והשיבה כי הדרך להתמודד היא לצאת להצביע בבחירות. "יש לנו את האפשרות ב-27 הימים הבאים להכריע את הבחירות ולהשפיע על המסלול אליו צועדת המדינה ב-4 השנים הבאות. אנחנו צריכים להשתמש בקול שלנו ובבחירה שלנו כדי לנצח", היא אמרה.

באחד החלקים המשעשעים של העימות התמקם זבוב על שערו של מייק פנס, תוך שהמועמד לא מבחין בכך. הזבוב השחור ניצב יציב על השיער הלבן למשך כ-2 דקות וברגעים אלה, קשה היה להתרכז בדבריו של פנס.

הרשתות החברתיות פרצו בתגובות להופעת הזבוב ובסיום העימות ג׳ו ביידן העלה תמונה שלו עם מחבט זבובים וקרא לתרום כסף למפלגה "to help this campaign fly״.