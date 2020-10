מהצהרה לפעולה: השלב הבא של תנועת MeToo

תנועת MeToo הוקמה בשנת 2006 ע"י הפעילה האמריקאית טראנה בורק כדי להעלות מודעות לתופעת האלימות המינית כלפי בנות המיעוטים בארה"ב. אבל את החשיפה הוירטואלית הגדולה ביותר שלה קיבלה התנועה בשנת 2017 ע"י השחקנית אליסה מילאנו, שצייצה בחשבון הטוויטר שלה בקשה לכל הנשים שעברו אלימות או הטרדה מינית להשתמש בהאשטאג MeToo#. "כך נוכל לתת לאנשים להבין את גודל הבעיה", כתבה ולא בטוח שהבינה באותם רגעים כמה גדולה הבעיה.

התגובה לא איחרה להגיע, המרחב הוירטואלי התמלא בעוד ועוד סיפורים, ידועניות רבות כמו ליידי גאגא, ביורק, דברה מסינג, מוניקה לווינסקי שיתפו "גם אני הוטרדתי", "גם אני הותקפתי" אבל לא רק אנשי הוליווד, עוד מאות, מה מאות? מאות אלפים, למעשה ב-16 באוקטובר 2017 היו 500 אלף ציוצים עם התיוג, ועוד מאות אלפים ברשתות החברתיות כולן.

ההאשמות רבות הלכו ונצטברו, המפורסמת שבהן הייתה כנגד מפיק ובמאי סרטי הקולנוע הארווי ויינשטיין. תנועת MeToo הרעידה סיפים, טלטלה סדרים ישנים והעלתה על סדר היום הציבורי את נושא האלימות המינית עד כדי כך שמגזין טיים בחר בנשים ששברו שתיקה, לתואר "איש השנה" שלו.

ואז הגיעה הקורונה ומחאת ה-BlackLifeMatters# ותשומת הלב הציבורית הוסטה. "כולם שאלו אותי מה העתיד? מה הצעד הבא של התנועה?", אומרת טראנה בורק והנה זה בא. הצעד הבא הוא ActToo#.

הקריאייטיב נוצר ע"י סוכנות הפרסום FCB. במרכזו של המהלך הפרסומי שמציג את הפלטפורמה החדשה של התנועה עומד סרט דרמטי שסוקר את הרעש התקשורתי שעוררה התנועה ושם את המייסדת טראנה בורק במרכז. היא מספרת על פלטפורמה דיגיטלית שתאפשר לכולם לבוא ולקחת חלק בפרק החדש של המחאה. הסרט מסתיים במשפט החזק: The end of sexual violence begins with this next act.

הפלטפורמה מקודמת במדיה בתשלום, כמו גם סרט הפרסום וכן ע"י משפיענים חברתיים דוגמת אליסה מילאנו, ועל שלטי חוצות דיגיטליים בכיכר טיימס. לדעתי, האסטרטגיה והפלטפורמה חדשניים וראויים לזרקור.

כל אחד יכול לפעול

לשמחתי הרבה, לא כל אחד יכול לומר MeToo אבל כל אחד יכול לומר acttoo. הפלטפורמה הדיגיטלית מציעה מספר רחב של אפשרויות לקחת חלק במאבק. המשתמשים יכולים להכניס את המיקום שלהם ואת הדברים בהם הם מתעניינים כדי לקחת חלק פעיל באירועים ובפעילויות והאפשרויות לפעולה יוצגו בפניהם. מעין "מפת דרכים" שתקל על האנשים שרוצים להצטרף ולהשפיע. הכל נחשב, גם אם בחרת בפעולות שאינן דורשות טרחה, הן ראויות ויחד יחוללו שינוי גדול. באתר מוצעות דרכים מוחשיות וברורות כיצד ניתן לעשות זאת.

למשל, אפשר להצטרף למאבק באלימות ברשת, אפשר להאזין לפודקאסט המדבר על האלימות המינית או על פמיניזם, אפשר לקחת חלק בקורס וירטואלי בו מלמדים שפה נאותה וכיצד למנוע מאנשים להשתמש בשפה לא נאותה ומכבדת, אפשר לקרוא ספר בנושא וכמובן לתרום מזמנך או מכספך למאבק. אחרי שביצעת את הפעולה בה בחרת, אתה מעביר זאת לבלוקצ'ין הציבורי והפתוח של התנועה ובכך תירשם הפעילות לעולם. זו הפעם הראשונה בה נעשה שימוש בבלוקצ'ין בכדי להניע אקטיביזם חברתי. זו התפתחות נוספת בהיסטוריה של התנועה החברתית. פה חשוב לעשות סדר - לא ביטקויין, המטבע הוירטואלי, אלא הפלטפורמה בלוקצ'ין, שאינה מוגבלת רק למסחר.

תנועת MeToo חשובה בעיניי לא רק בשביל ההווה. יצירת צדק וליווי הקורבנות חשובים והם בוערים בעת הזו. אבל לא פחות חשובה היא תרומתה ליצירת שינוי שיטתי, עמוק ובר קיימא עבור דור העתיד. כדי ליצור אקלים כזה על כולנו לקחת בו חלק. הפלטפורמה יוצרת הזדמנות לגייס את כולם. חלק מהפעולות אקטיביסטיות וחלק יותר מחנכות. כולם יכולים למצוא בפלטפורמה החדשה תרומה שמתאימה להם ובכך לתרום לשינוי הגדול. כולם יכולים להיות פעילים בתנועה.

החדשנות הדיגיטלית, באה לידי ביטוי בכך שזהו מהלך ראשון בו נעשה שימוש בבלוקצ'ין, שבדרך כלל מקושר למהלכים פיננסים, עבור אקטיביזם חברתי. המהלך יאפשר תיעוד ההיסטוריה של התנועה והשינוי שהיא מובילה והוא פתוח ונגיש לכולם.

כדי לשמור על התודעה הבינה בורק כי התנועה חייבת לצאת במהלך שמצד אחד ירגיש כמהלך הבא אבל בלי לאבד או לזנוח את ההישגים שכבר השיגה. נראה לי שנמצאה הדרך החכמה להתקדם בלי להסיט לאחור את ההישגים. עכשיו הזמן ל-acttoo#.

הכותבת היא משנה למנכ"ל איגוד השיווק הישראלי