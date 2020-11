טוויטר: 7 כלי תקשורת בלבד יורשו לצייץ את תוצאות הבחירות בארה"ב

מחשש להצהרות חד צדדיות על הניצחון בבחירות בארה"ב, חברת טוויטר הודיעה שרק 7 כלי תקשורת יורשו להכריז על התוצאות. לפי ההודעה, פרסומים חד צדדים של מועמדים או תומכים על ניצחון, יתוייגו על ידי טוויטר כלא מדויקים והפצת המידע שיחשב לא אמין באותה נקודה בזמן - יוגבל.

מבחינת טוויטר, התוצאות יהיו רשמיות אם הן הוכרזו על ידי גורם מדינתי רשמי בכל אחת מ-50 המדינות בארה"ב או אם לפחות 2 כלי תקשורת מרכזיים מכריזים עליהם. טוויטר בחרה ב-7 כלי תקשורת שיהיו אחראיים לבידוק המידע: רשתות "איי.בי.סי", "סי.בי.אס", "סי.אן.אן", "פוקס ניוז" ו"אנ.בי.סי", וגם סוכנות הידיעות "איי.פי". ומידע שמועלה בחשבון הטוויטר Decision Desk HQ.

"לפני מספר שבועות הודענו כיצד נתמודד עם הידיעות על תוצאות הבחירות", נאמר בלשון ההודעה של טוויטר, שפורסמה בטוויטר. "אנו רוצים להזכיר לכם למה לצפות. החל מערב הבחירות נסמן ציוצים שמפרסמים לכאורה תוצאות בחירות לפני פרסומם הרשמי. עדיפות בסימון תינתן לציוצים בנושא זהות הנשיא הנבחר ונושאים אחרים שהבחירה ביניהם צמודה ומועדת לפורענות בכל הקשור למידע מוטעה".

