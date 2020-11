בעוד שאף אחד מהמתמודדים על הנשיאות, הנשיא דונלד טראמפ וג'ו ביידן, לא הודיעו על תבוסה, מועמד אחר דווקא כן. המוזיקאי קניה ווסט, שהודיע לפני מספר חודשים כי הוא מצטרף למרוץ לנשיאות ארצות הברית, הודה קצר על תבוסה לאחר שקיבל קצת יותר מ-57,000 קולות.

ווסט כנראה לא מוותר על התפקיד "שאלוהים הועיד לו", ורמז כי הוא כנראה ירוץ שוב לבית הלבן בעוד ארבע שנים. הראפר פרסם תמונה שלו בטוויטר מול מפת בחירות שאומרת 'WELP KANYE 2024'.

מוקדם יותר ביום שלישי, ווסט הצביע לעצמו כנשיא ארה"ב הבא לאחר מסע בחירות הזוי שכלל הצהרות. ווסט ידוע בידידותו עם הנשיא דונלד טראמפ, דבר שהביא רבים לעלות ספקולציות שכול הריצה שלו נועדה להוריד קולות שחורים מהמפלגה הדמוקרטית וג'ו ביידן.

הראפר, שנכנס מאוחר למירוץ לנשיאות ביולי, צייץ שורה של סרטונים ביום הבחירות, והראה את עצמו ממלא את הקלפי בבית הקלפי בפארק קאונטי, ויומינג.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1