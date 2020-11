דונלד טראמפ פיטר את מזכיר ההגנה האמריקאי בציוץ בטוויטר

נשיא ארה"ב המכהן דונדל טראמפ פיטר את מזכיר ההגנה מארק אספר באמצעות ציוץ. אספר, על פי דיווחים בארה"ב היה מודע לכך שהוא מועמד לפיטורים ואף הכין מכתב התפטרות לפני יותר משבוע והמתין לרגע המדויק לפרסמו. היחסים בין טראמפ לאספר התדרדרו אחרי שבחודש יוני אספר התנגד פומבית לנשיא טראמפ וטען שאנשי כוחות הביטחון לא צריכים להיות חלק מהכוחות בהם משתמשים לדיכוי הפגנות של אזרחים נגד הנשיא טראמפ.

בציוץ הודיע הנשיא שכריסטופר מילר, ראש המרכז הלאומי לטרור נגדי יהיה המחליף המידי. המהלך מגיע פחות משבוע אחרי מערכת הבחירות בה הודח הנשיא טראמפ.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.