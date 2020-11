מזכ"ל אש"ף סאיב עריקאת מת בגיל 65 לאחר שנדבק בקורונה

סאיב עריקאת, מזכ"ל אש"ף ופעיל פלסטיני ותיק, מת הבוקר (ג') בגיל 65 בבית החולים הדסה עין-כרם בירושלים, אחרי שנדבק בנגיף הקורונה לפני כמה חודשים. עריקאת היה מושתל ריאה אחרי שעבר ניתוח מסובך לפני מספר שנים בארה"ב.

עריקאת היה מקורב מאוד ליו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, ובשנים האחרונות התמקד בהסברה בינלאומית של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

שרת החוץ לשעבר ציפי לבני, מי שהייתה במשא-ומתן אינטנסיבי מול עריקאת בשנותיה כשרת החוץ וכשרת המשפטים, כתבה הבוקר בטוויטר כי הצטערה לשמוע על מותו. "סאיב הקדיש את חייו לעמו. מטרתו הייתה להגיע לשלום. הוא סימס לי כאשר היה חולה: ׳לא סיימתי את מה שנולדתי להגשים׳. מוסרת תנחומים לעם הפלסטיני ולמשפחתו. הוא יחסר".

I’m saddened by the death of @ErakatSaeb. Saeb dedicated his life to his people. Reaching Peace is my destiny he used to say.

Being sick, he texted me: "I’m not finished with what I was born to do".

My deepest condolences to the Palestinians and his family. He will be missed.