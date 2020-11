היום בגרמניה: טקס מסירת ספינת הסער 6 הראשונה לחיל הים

היום (ד') בצהריים יתקיים במספנות העיר קיל בצפון גרמניה טקס מסירת ספינת הקרב אח"י מגן לחיל הים הישראלי, לאחר קרוב לשלוש שנים של בנייה. מפקד חיל הים צפוי להשתתף בטקס, וצוות הספינה כבר נמצא בגרמניה וצפוי להשיט אותה בימים הקרובים לנמל חיפה בישראל, בו היא צפויה לעגון בדצמבר. מדובר באחת מתוך ארבע הספינות המתקדמות, מסדרת "סער 6", אותן הזמינה ישראל מגרמניה כבר ב-2015, ללא מכרז, במטרה רשמית "להגן על אסדות הגז" המספקות גז טבעי למשק הישראלי.

הספינות נבנו במשותף על ידי חברת "תיסנקרופ" הגרמנית, ספקית הצוללות לחיל הים הישראלי ומספנות "German Naval Yards", שחברו יחדיו לצורך העסקה עם ישראל, שעלותה מוערכת ב-450 מיליון אירו. כפי שנעשה לגבי רכישת הצוללות מגרמניה, ממשלת גרמניה התחייבה לממן כשליש מעלות העסקה, בשם התמיכה בביטחון ישראל. ההחלטה לרכוש את הספינות ללא מכרז, ולמעשה לבטל מכרז לספינות קרב שכבר פורסם ואליו ניגשה חברה מדרום-קוריאה, הייתה חלק מחקירת המשטרה ב"תיק 3000".

במרכז החשדות עומד מיכאל (מיקי) גנור, ששימש כנציג "תיסנקרופ" בישראל מאז 2009. גנור קיבל כעשרה מיליון אירו בעמלות שונות מהחברה הגרמנית על מעורבותו ברכש הצוללת השישית על ידי מדינת ישראל (שאמורה להימסר בשנה הבאה), והיה אמור לקבל עשרה מיליון אירו על עסקת ספינות הקרב. בעקבות התפוצצות הפרשה ביטל התאגיד הגרמני את החוזה עמו ואינו מוכן להעביר לו את הכספים, בעוד גנור תבע אותם גם אחרי שחתם על הסכם עד מדינה, שממנו חזר בינתיים.

כלי תקשורת גרמנים דיווחו בימים האחרונים כי הטקס יהיה מצומצם בשל מגפת הקורונה, וכי המחלה גם גרמה לעיכוב של כמה חודשים במסירת הספינה לחיל הים הישראלי. האירוע יהיה סגור לתקשורת, אך ככל הנראה יתבצע שידור חי על ידי הצד הישראלי. שלוש הספינות הנוספות, מדגם סער 6, אמורות להימסר במהלך השנתיים הקרובות. כלי התקשורת הדגישו כי חימוש הספינות ייעשה כולו בישראל. הספינה "אח"י מגן" כבר יצאה לים בהובלת צוות ישראלי וביצעה תמרונים באזור, דיווח עיתון מקומי.

Schiffbau in Kiel. @IDF hat die #INSMagen übernommen. Die neue Korvette für #Israel hat ihre Ausbildung für die Überführung am Donnerstag beendet. https://t.co/elmFJkbpW6 via @kn_online