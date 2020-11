שבוע לאחר שנשיא ארה"ב המכהן דונלד טראמפ פיטר את מזכיר ההגנה מארק אספר באמצעות ציוץ בטוויטר, פיטר הנשיא באמצעות ציוץ גם את ראש הסוכנות לאבטחת סייבר ותשתיות של ארה"ב (CISA) כריסטופר קרבס, לאחר שהלה כחיש את האשמות טארמפ על זיופים בבחירות.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, "glitches" in the voting machines which changed...