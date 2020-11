היסטוריה: דני אבדיה נבחר במקום ה-9 בדראפט ה-NBA ע"י וושינגטון

היסטוריה בספורט הישראלי. חלומו של דני אבדיה ושל הכדורסל מקומי כולו התגשם הלילה, כשהיהלום בן ה-19 נבחר במקום התשיעי של דראפט ה-NBA על ידי וושינגטון. אבדיה, שפרץ לתודעה במכבי תל אביב ובנבחרות העתודה הישראליות, הוא כמובן הישראלי שנבחר במקום הגבוה ביותר בתולדות הדראפט של הליגה הטובה בעולם, ויהיה נציגה הרביעי שם לאורך השנים (עומרי כספי, גל מקל וטי ג'יי ליף קדמו לו).

