למה הדאו ג'ונס בכלל משנה? כל מה שרציתם לדעת

מדד דאו ג'ונס חצה את קו ה־30 אלף בפעם הראשונה אמש, אחרי יותר ממאה שנים בהן הוא עוקב אחרי מניות החברות האמריקאיות הגדולות. העליות והירידות במדד של חברות ה"בלו צ'יפ" מספרות את הסיפור היומי של השווקים הפיננסיים לאנשים רבים, בדיוק כפי שהתפתחות המדד עצמו מאז 1896 מדגימה איך הכלכלה השתנתה. הנה מה שצריך לדעת.

מהו מדד דאו ג'ונס?

ממוצע התעשייה דאו ג'ונס, או כפי שהוא מוכר יותר, מדד דאו ג'ונס, עוקב אחרי המניות של 30 חברות אמריקאיות גדולות. הוא כולל את כל חטיבות התעשייה למעט חברות תשתית - אשר יחד עם מניות תחבורה מיוצגות במדדים אחרים - ונדל"ן. הדאו החל כמדד של חברות חומרי גלם וחברות תעשייה של מוצרים גדולים (מכוניות, ספנות וכו'), אך התפתח לצד כלכלת ארה"ב לכלול מנעד מגוון הרבה יותר של חברות.

איך מחושב הדאו?

הדאו מחושב על ידי סיכום מחירי 30 המניות וחלוקת הסכום בגורם, "מחלק הדאו", שעוזר "להחליק" שינויים לא תכופים כמו פיצול של מניות או כניסה של חברות חדשות למדד. המחלק הנוכחי הוא 0.15198707565833 (מאחר והמחלק הוא פחות מאחד, ה"ממוצע" שנוצר גדול מסכום מחירי המניות).

במה מדד דאו ג'ונס שונה ממדדים אחרים, כגון S&P 500?

הדאו נשקל על ידי מחיר המניה. מדדים אחרים כמו S&P 500 נשקלים לפי שווי שוק. זה יוצר אנומליה מסוימת לגבי הצורה בה שני המדדים עולים ויורדים. עלייה גדולה בקבוצת "יונייטד הלת'" (UnitedHealth Group), אשר סגרה ביום שלישי ב־336 דולר, יכולה להשפיע על הדאו הרבה יותר מעלייה מקבילה במניית אפל למשל, שנסחרת ב־115 דולר. אבל אפל גדולה בערך פי שישה מיונייטד הלת' לפי שווי שוק - אז מסחר במניות אפל משפיע על ה־S&P הרבה יותר ממסחר בנפח דומה במניות יונייטד הלת'.

מהם מקורות הדאו?

צ'רלס דאו, העורך הראשון של הוול סטריט ג'ורנל ומייסד שותף של חברת דאו־ג'ונס, יצר את מדד הדאו כדי לעזור להסביר לקוראיו תנועות בשוק המניות. ממוצע של 12 מניות פורסם כל יום בעיתון החל משנת 1896 (ממוצע קדום יותר, שעיקרו היה מניות של חברות מסילות ברזל, הודפס בעיתון שהקדים את הוול סטריט ג'ורנל ב־1884). הממוצע התעשייתי של דאו התרחב לעשרים שמות ב־1916 ולשלושים בשנת 1928.

האם נשארו בדאו חברות שהיו שם מתחילתו?

לא. לפני שהוחלפה בחברת וולגרינס־בוטס (Walgreens Boots Alliance) בשנת 2018, הייתה חברת ג'נרל אלקטריק החברה האחרונה מהקבוצה של שנת 1896, אם כי ג'נרל אלקטריק יצאה ונכנסה למדד מאז כמה פעמים.

לפני שהוצאה באוגוסט, החברה הכי ותיקה במדד הייתה חברת הנפט אקסון מוביל (Exxon Mobil), שהצטרפה למדד בשנת 1928 בשם "סטנדרט אוייל ניו ג'רזי" (Standard Oil of New Jersey). כיום, חברת "פרוקטר וגמבל" (Procter & Gamble), שהצטרפה למדד בשנת 1932, מחזיקה בתואר. חברת שנכנסו ויצאו מהמדד לאורך השנים כוללות את "סירס רובק" (Sears Roebuck & Co.), "סטודבייקר" (Studebaker), "וולוורת'" (Woolworth) ו"נשיונל קש רג'יסטר" (National Cash Register).

באיזו תכיפות משתנה החברות במדד דאו?

אין לזה לוח זמנים. יש חברות שעזבו ואחר כך חזרו למדד. חברת "אינטרנשיונל ביזנס מאשינס" (International Business Machines Corp. ,IBM) נוספה בשנת 1932, הוצאה ב־1939 ונוספה שוב לאחר 40 שנים. קוקה קולה צורפה בשנת 1932, הוצאה בשנת 1935 והופיעה שוב ב־1987. שתי החברות נמצאות במדד כיום.

מי מחליט איזה מניות נכנסות לדאו?

חברות במדד נקבעת בידי מועצת נציגים של מדדי S&P, דאו ג'ונס והוול סטריט ג'ורנל. המועצה בוחנת חברות שמקום מושבן בארה"ב ויש להן "מוניטין מעולה" ויכולת לצמיחה ממושכת, שמשקיעים עוקבים אחריהן, על פי המתודלוגיה של המדדים.

כמה כסף עוקב אחרי הדאו?

בסוף שנת 2019, כ־28 מיליארד דולר נמדדו במוצרי השקעה שביקשו לשכפל את תפקודו, כך לפי מדדי S&P ודאו ג'ונס. עבור ה־S&P 500, הסכום עמד על 4.6 טריליון דולר.

עד כמה תזוזות של 1,000 נקודות בדאו הן חשובות?

לא כפי שהיה בעבר. ב־19 לאוקטובר 1987 - יום שמאז הוגדר כיום שני השחור של וול סטריט - הדאו התרסק ב־22.6%, אבדן של 508 נקודות שהשאיר אותו בגובה 1738.74 נקודות. מ־30 אלף, אבדן של 608 מייצג ירידה של 1.7% - נפילה שכבר היו גדולות ממנה ביותר משלושים ימי מסחר בשנה האחרונה.