ישראל העבירה רשות הפלסטינית את כספי המסים שהיא גובה עבורה

ישראל העבירה הבוקר (ד') לרשות הפלסטינית את מלוא כספי המסים שהיא גובה עבורה, המכונים כספי הסליקה, בסך של 3.768 מיליארד שקל, לאחר שיו"ר הרשות אבו מאזן החליט לסגת מהחלטתו הקודמת ולהסכים לקבלם.

בחודש מאי האחרון הודיע אבו מאזן כי בשל המהלכים המדיניים של ישראל הוא מנתק את קשרי הרשות הפלסטינית עימה, לרבות קבלת כספי המסים הנגבים עבור הרשות, והם נצברו מאז בקופת האוצר.

לפני שבועיים, לאחר הבחירות בארצות-הברית, הודיע אבו מאזן על חידוש הקשרים והסכמה לקבלת הכספים.

בתקופת הביניים נקלעה הרשות הפלסטינית למשבר כלכלי ופיננסי חמור. הכספים המועברים למימון שירותים אזרחיים ברצועת עזה קוצצו, ועובדי המדינה, כ-150 אלף, קיבלו רק רבע ממשכורותיהם. מהסכום הזה לא קוזזו הכספים שמעבירה הרשות למשפחות מחבלים בהיקף של כ-50 מיליון שקל בחודש. אבל החל מהחודש הבא יוחל הקיזוז בהעברות החודשיות. בשבועות האחרונים עומלים על הסדר ולפיו תשונה שיטת העברת הכספים למשפחות המחבלים, כדי לעקוף את חוק הקיזוז.

על ההעברה הודיע חסיין א-שייח', הממונה על הקשרים עם ישראל, בהודעה בטוויטר.

The #Israeli government transfers all financial dues of the clearance to the account of the #Palestinian Authority, amounting to three billion and 768 million shekels. https://t.co/TK9vueVzRW