האיש השני העשיר בעולם מתכוון לעבור דירה, ולהרוויח בשל כך הון

מייסד ומנכ"ל טסלה ו-SpaceX אלון מאסק מתכנן לעזוב את קליפורניה ולעבור לגור בטקסס. כך לפי דיווח של "CNBC". אם מאסק אכן יחליט לעבור דירה, הצעד צפוי לחסוך לו כסף רב בשל הבדלי המיסוי בין שתי המדינות.

כך, ב"CNBC" מציינים כי חלק מחבילת הפיצויים שאושרה לו ב-2018, מאסק יכול להרוויח כ-50 מיליארד דולר ב-12 פעימות (מאסק הגיע כבר לפעימה הרביעית). בקליפורניה, הוא צפוי לשלם מס הכנסה בהיקף של 13.3% כשהוא יממש את האופציות, ואילו בטקסס שיעור המס עומד על אפס.

מאסק, האיש השני העשיר בעולם, נמצא כבר היום הרבה בטקסס. הוא מבלה חלק ניכר מזמנו באוסטין, שם לטסלה ול-The Boring Company (שמפתחת בין השאר את הייפרלופ, מערכת על קולית להסעת המונים) יש מתקנים. בנוסף, ל-SpaceX, שהתחילה לפעול בטקסס ב-2003, יש מתקן בעיירת החוף בוקה צ'יקה.

במאי השנה צייץ מאסק כי הוא מוכר כמעט את כל הנכסים שלו בקליפורניה, ולא "יחזיק באף בית" במדינה. מאסק נאבק עם הרשויות בקליפורניה בחודשים האחרונים בשל הגבלות הקורונה, שהביאו לסגירה זמנית של המפעל של טסלה. במאי הודיע מאסק שהוא יוציא את המטה של טסלה מחוץ למדינה. בנובמבר הודיעה טסלה שהעובדים שלה הם "עובדים חיונים" וכך לא נאלצה לסגור את המפעל כשחודשו ההגבלות בקליפורניה.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.