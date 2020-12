"ביולי לא הבנו את עוצמת המהפכה. אם יש מאיץ חלקיקים בשוויץ, הקורונה היא מאיץ תהליכים בכדור הארץ. ביולי עוד לא הפנמתי וחזיתי עד כמה התהליכים האיצו. דיגיטציה, אי קומרס, עבודה מהבית. התהליכים האלה עד שהופנמו לקח זמן, וביולי עוד לא הבנתי את עוצמת השינוי", כך אמרה היום (ג') אביבית מנה קליל, מנכ"לית משותפת, אופנהיימר ישראל בכנס הסטארט-אפים המבטיחים של 2020 שעורך גלובס.

מנה קליל אמרה את הדברים בפאנל "האם האופטימיות לגבי תעשיית ההייטק מוגזמת?" שהנחה כתב גלובס אופיר דור.

"פעם אמר לי מישהו אתה לא יכול לעשות פסיכומטרי לילד בן 4. זו התחושה" המשיכה מנה קליל, "הגיעו חברות לשוק שכבר מוכרות, אבל מעט. יש להן טכנולוגיות פורצות דרך. להפעיל את כל המדדים הישנים של מכפילי רווח ותזרים, כל מיני דברים שהיו עוזרים בימים רגילים, אי אפשר להפעיל על חברות צעירות פורצות דרך שמסמנות מהפכה מטורפת שקשה מאוד לאמוד אותה".

נהיה אופנתי להשוות את התקופה הנוכחית לבועת הדוט.קום של שנת 2000. יש דמיון?

"אני חושבת שיש הבדל מהותי. הייתי אז אנליסטית צעירה שניתחתי חברות לפי eyeballs, תצפיות באתרים. הייתה חברת קומטאץ' וספרתי כמה פעמים ביום נכנסו לאתרים שלה. היו חברות שרובן ריקות מתוכן. היו חברות עם אפס מכירות.

"היום לא מדובר על זה, חברות מוכרות בהרבה כסף, מייצרות תזרים או תזרים פוטנציאלי, עושות משהו שיביא לקוות לטווח ארוך. המעבר ל-SaaS מגדיל השקיפות והנראות של החברה. זה לא היה בשנת 2000. היום מדברים על מהפכה נוספת, חריגה מהמהפכה של האינטרנט. משתמשים בתוכנה וחומרה שפותחות לנו יכולות של ניתוח שלא היו פעם.

יודפת הראל בוכריס, את מנהלת ההשקעות של קרן Blumberg Capital Israel, ומתעסקת בעיקר בשוק הפרטי, יש לך נתונים מעניינים על השקעות הון סיכון.

"שנים התלוננו שהשוק הציבורי יבש, לא זז - אין הנפקות, וסוף סוף זה קורה. זה נותן לנו כמשקיעי הון סיכון תקווה שיש עוד מסלול רלוונטי לאקזיט. אבל שוק ההון סיכון הראשוני של השקעות פרה סיד, סיד וסבב A, כרגע לא מושפעים מהשוק הציבורי. השפעה מאוד זניחה.

"כשמסתכלים על 11 חודשים ראשונים של השנה, רואים עלייה מאוד גדולה של השקעות הון סיכון בישראל. סקר של סטארט-אפ ניישן הראה שב-11 החודשים 9.5 מיליארד דולר הוזרמו לשוק הישראלי לעומת 7.5 מיליארד בשנה שעברה - עלייה של למעלה מ-20%.

"בארה"ב לא הייתה את אותה עלייה. כשבוחנים בועה מסתכלים גלובלי. ב-11 חודשים ראשונים בארה"ב עלייה של 5%, אירופה של 1%. המזרח הרחוק ודרום אמריקה אפילו ירידה של 15%-25%. עוד לא הגענו לנקודת איזון שאפשר לומר חברים אנחנו בבועה בואו נעצור הכל.

"קרנות ההון סיכון רצו במרץ לחברות הפורטפוליו ואמרו תתחילו לאגור כסף. לכן רואים עלייה בגיוסים, גם בשווי וגם בסכומי ההשקעה. בשוק הסייבר עלייה יותר גדולה מאחרים. גם כי היו תקיפות סייבר רבות יותר. לכן כשבוחנים טכנולוגיות חדשות בשוק הסייבר אנחנו מבינים שהעלייה תשפיע גם על השווי וגם על הסכומים כי החברות רבות על עובדים.

"כשמסתכלים על שווקי פינטק רואים גם עלייה של השווי, מתוך דחיפה של הדיגיטציות. כל טכנולוגיות התשלומים זכו לעדנה. שתי תעשיות חדשות שפרצו לחיינו יותר מכל שנה אחרת - ניהול שרשרת אבטחה - מי לא הזמין דברים הביתה בצורה מוגזמת? ועולם הרפואה הדיגיטלית גם שם עלייה מאוד גדולה בהשקעות, בשווי ובדרישה, יש תחרות בין משקיעים על החברות הטובות בתעשייה.

העלייה הגדולה בשווי היא ריאלית?

הראל בוכריס: "בתעשיות שהזכרתי העלייה מתבקשת. אם היא ריאלית נדע כשיצליחו להגיע לשוק הציבורי, ומשקיעי ההון סיכון ירוויחו כסף ותשואה, וכן בדרישה של הלקוחות לאמץ את אותן טכנולוגיות. זה עניין של ביקוש והיצע".

יש תעשיות שהתנפחו יותר מדי?

הראל בוכריס: "שאלה מאוד טריקית. כשאתה מתחיל בשלב הסיד ב-25 מיליון דולר זה מאוד גבוה, זה אומר שתצטרך להראות הוכחת היתכנות. לא רואה איך אותן חברות יצליחו לבצע את אותה קפיצה שאנו כמשקיעים מצפים מהן".

יש תאוריה שמשקיעי הון סיכון מוכנים לשלם כדי לא לפספס את הדבר הבא.

הראל בוכריס: "יש תחרות מאוד גדולה. אנחנו נעים בתעשייה בין פרנויה להתנשאות. כשמסתכלים על חברה אנחנו כן מסתכלים מימינינו ומשמאלנו ואומרים גם אנחנו. יש אפקט העדר, אבל מנסים להימנע ממנו. אם נפספס? תמיד מפספסים.

זיו גפני, מנהל החדשנות הדיגיטלית, J.P Morgan, איך אתה רואה את השפעת הקורונה על ההייטק בארץ?

"נולדתי אופטימיסט, מסתכל להשתדל על החצי המלא של הכוס. יש סגמנטים שנפגעו משמעותית, אבל בסגמנטים מסוימים, יש עקומה של אדפטציה דיגיטלית שקיבלה בעיטה מאוד משמעותית בשנה האחרונה. סטארט-אפים משחקים חזק בתחום הזה. לקוחות רוצים שירותים דיגיטליים.

"דיגיטציה מייצרת מודלים עסקיים מאוד רווחיים. שורת הרווח הרבה יותר קורנת.

"אני חושב שבמיוחד לתעשיית ההייטק הישראלית - למיקום יש פחות משמעות. השוואת תנאי המגרש לסטארט-אפים ישראלים. יכולים למכור הרבה יותר ללקוחות באמצעים וירטואליים ולא לנסוע לשווקי היעד. משחק בתנאי מגרש שווים. חושב שזה ישפיע מאוד על שורות הרווח והגדילה של הסטארט-אפים".

אחד ממנועי האופטימיות זה שחברות גדולות ומסורתיות יקנו יותר טכנולוגיה. איך זה קורה בג'יי פי מורגן?

גפני: "יש לנו פריבילגיה בשל גודלנו והיכולת הפיננסית להתעסק בכל מגוון הטכנולוגיות הרלוונטיות. מסתכלים על למעלה מ-360 חברות מדי שנה ומשתפים פעולה עם מעל 70 חברות בתחומים שונים.

"בטכנולוגיות פיננסיות שמתקשרות לליבה העסקית שלנו, כל מה שמתקשר ומאפשר את זה, מקבלים חיזוק. אבל אנחנו גם מסתכלים בצורה משמעותית על הטכנולוגיות המאפשרות. אנחנו מפעל טכנולוגיה אדיר. לכן בכלל כל העולם של מודרניזציה של מערכות הליבה, מעבר לענן, אלה דברים שמקבלים יתר דגש".

מה יקרה ב-2021?

מנה קליל: בוול סטריט יש אמרה שאתה מגייס כשאתה יכול לא כשאתה צריך, ככה זה עובד, בגלל זה רואים שפע הנפקות, כולל בת"א. אנחנו רואים מגמה בהחלט סוחפת של חברות ישראליות שמגייסות בוול סטריט. ראינו גם גיוסים גדולים באג"ח להמרה.

יש עוד אמרה שאני אולי המצאתי, החיים לא ליניאריים. חברות צומחות אבל לא תמיד הכל מסתדר, לכן הגיוני שחברות שיכולות בונות כרית מזומנים. אם נחווה עוד מימוש, יהיה לחברות כסף להתרחב בצורת מיזוגים ורכישות. מנהלים מתכננים לא רק צמיחה פנימית אלא גם חיצונית.

הראל בוכריס: לא נראה more of the same. גם אצלנו בתעשייה מגייסים כשאפשר ולא כשצריך. זו תהיה שנה של קונסולידציה. יהיו יותר רכישות, אנחנו רואים את זה בחברות המאוד גדולות, ירצו לייצר לעצמן יתרון תחרותי טכנולוגי, וזו תהיה תעשייה של sink or swim. נראה המון טכנולוגיות לענן, נראה גיוסים משמעותיים בשוק ההון בוורטיקלים שציינתי. אני חושבת שזו תהיה שנה מאוד מעניינת עם השפעות מאקרו לא פשוטות. ננסה למצוא את החברות שישחו ולא ישקעו.