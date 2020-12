ראש הממשלה בנימין נתניהו מוסר הצהרה מיוחדת לגבי כינון יחסים דיפולמטיים עם מרוקו. זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ על כך היום בטוויטר. "מודה לנשיא טראמפ על מעשיו הכבירים למען ישראל ולמלך מרוקו מוחמד השישי על נכונותו לכונן שלום", אמר נתניהו. כולם מכירים את היחס החם בין קהילת יהודי מרוקו לעם המרוקני והם משמשים גשר לעם ישראל. זה היסוד שעליו אנו בונים את השלום. נקים מחדש משרדי קישור בין ישראל למרוקו ואחר כך שגרירויות. נכונן קווי תעופה ישירים ויהיה כאן שלום חם מאוד. יש לנו שלום והוא כבר מנצח".

"תמיד חלמתי על השלום הזה", הוסיף נתניהו. "בין מרוקו לישראל יש קשרים הדוקים. בין מרוקו לעם היהודי יש קשרים אמיצים".

מחר צפויה להתקיים שיחה משולשת בין טראמפ, נתניהו ומלך מרוקו.

ראשי כחול לבן, שר הביטחון בני גנץ ושר החוץ גבי אשכנזי, ידעו על עצם קיום המגעים לכינון מחדש של היחסים עם מרוקו, אך לא עודכנו על ההתקדמות של הימים האחרונים ועל ההסכמה הסופית. את העדכון הערב הם קיבלו מהבית הלבן דווקא ולא ממשרד ראש הממשלה זמן קצר לפני הודעת טראמפ.

גנץ מסר בתגובה להסכם כי הוא "מברך על כינון היחסים הרשמיים הצפוי עם מרוקו. זו הזדמנות לעגן יחסים של שנים רבות, ושותפות היסטורית עשירה ומפוארת של שני העמים, שתהפוך כעת לרשמית. מדובר במהלך משמעותי, שיחזק את האינטרסים הביטחוניים והכלכליים של שתי המדינות. אני מודה לממשל האמריקאי שפועל ללא לאות לחיזוקה של ישראל וליציבות האזור כולו".

אשכנזי מסר כי "אני מברך על החדשות המשמחות והחשובות המגיעות היום מוושינגטון על חידוש היחסים בין ישראל לבין מרוקו. מדינת ישראל מוקירה תודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ולצוותו על קידום השלום והיציבות במזרח התיכון והתמיכה בישראל. זהו יום גדול נוסף לדיפלומטיה הישראלית, יום של אור, כיאה לחג החנוכה. חידוש היחסים בין מדינת ישראל ובין ממלכת מרוקו הינו נדבך חשוב ומתבקש במסגרת 'הסכמי אברהם', המשקף את יחסי הידידות העמוקים והארוכים בין העמים. אני קורא למדינות נוספות להצטרף למעגל 'הסכמי אברהם'. ברכותיי החמות גם למלך מרוקו, מוחמד השישי, על ההחלטה האמיצה והנכונה. אני מצפה להדלקת הנרות בנציגות ישראל ברבאט בשנה הבאה".

שגריר ישראל באו"ם, גלעד ארדן, שוחח בטלפון עם שגריר מרוקו לאו"ם, עומאר הילאלי (Omar Hilale) ובירך אותו לרגל כינון היחסים בין ישראל למרוקו. ארדן אמר כי מדובר ברגע מרגש מיוחד עבור שני העמים, ובהגשמת חלום עבור ישראלים רבים שנולדו במרוקו וגאים בשורשיהם ובתרבות העשירה שהביאו ממולדתם. ארדן התייחס לקרבה הגדולה הקיימת בין העמים והזמין את השגריר הילאלי להדליק עימו את נרות החנוכה באירוע חנוכה בהשתתפות שגרירי או״ם שיתקיים שבוע הבא בניו יורק. ארדן הוסיף: "בעוד הקורונה החשיכה את העולם, אור גדול יוצא מהמזרח התיכון בחג החנוכה. נס השלום משנה את המזרח התיכון ויביא לניצחון של האור על החושך".

הנשיא האמריקאי הודיע זמן קצר לפני כן כי נתן למרוקו הכרה בדרישתה לריבונות על חבל סהרה המערבית, ומדובר בהישג נכבד למרוקו שנאבקת בבדלנים בחבל הזה, ובתמורה להסכמה לחדש את היחסים עם ישראל.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations - a massive breakthrough for peace in the Middle East!